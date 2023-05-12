Soylu: 'Seçim gecesi Biden'ın yüzü mosmor olacak'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beylikdüzü'ndeki Balık Hali esnafını ziyaret etti.







Burada konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır Türkiye'yi, milletin iradesiyle idare ettiğini söyledi.





"EVİNİN MUTFAĞINDA TİKTOK ÇEKSİN"

Konuşmasında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Şimdi bu bay bay Kemal'e üç tane koyun verseniz güdebilir mi? Bu ülkeyi nasıl idare edecek? Koyunları yarım saat içerisinde kaybeder. Biliyorsunuz koyunların bir huyu var. Akşam evlerine dönerler. O evine de dönemez, yolu da kaybeder. Kendi evinin yolunu bulamaz. Ama ona bir iyilik yapacağız. 14 Mayıs'tan sonra TikTok çekmeyi çok seviyor ya. Evinin mutfağında boyuna TikTok çeksin."





"BİDEN MOSMOR OLACAK"

Bakan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bir kardeşiniz olarak, böyle liderler ülkeye yüzyılda bir gelir, Tayyip Erdoğan gibi liderler. İlk kez Amerika'yı ve Avrupa'yı böyle zayıf yakaladık. İlk kez Amerika'yı ve Avrupa'yı çaresiz yakaladık. Tayyip Erdoğan size emanettir. Bu emaneti aldınız, kabul ettiniz mi? Allah sizden razı olsun. Pazar akşamı Allah nasip edecek, öyle bir netice alacağız ki bay bay Kemal de Amerika da bir daha ağzını açamayacak.





O akşam Tayyip Erdoğan o balkon konuşmasına çıkacak değil mi? Sabırsızlıkla bekliyor muyuz? İşte o balkon konuşmasına çıkarken o Amerikan Başkanı Biden'ın yüzü mosmor olacak. Bu Türkiye'nin gururu olacak, Türkiye'nin onuru olacak. Avrupalı liderler de telefon açacaklar. Diyecekler ki Tayyip Reisle konuşabilir miyiz? Kıymetli hemşehrilerim Allah bize bu onurunu nasip etsin inşallah. Allah zorlarımızı kolay etsin."