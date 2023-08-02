Samanyolu Haber /Gündem / Soylu şimdi de Belediye Başkanlığı için denenecek: İşte düşünülen şehir /02 Ağustos 2023 11:41

Soylu şimdi de Belediye Başkanlığı için denenecek: İşte düşünülen şehir

Yandaş yazar Zafer Şahin, canlı yayında AKP'nin yerel seçimlerle ilgili kulis bilgilerini paylaştı, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de ilgili iddiaları gündeme getirdi

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Genel seçimler sonrası büyük oranda yenilenen kabinede görev verilmeyen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yerel seçimlerde aday gösterilmesinin düşünüldüğü ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşurken yerel seçimlere yönelik de mesajlar vermiş; İstanbul ve Ankara'yı işaret ederek "Muhalefetin kavgalı, dağınık, gerçekten içler acısı haline bakıp da gelecek seçimler dahil hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz" demişti.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Zafer Şahin, CNN Türk'te katıldığı programda kulislerden edindiği bilgileri şöyle aktardı:

"İstanbul'da aday olmak için çalışan, ciddi ciddi hazırlık yapan önemli isimler var. Çalışan derken ilk söyleyeceğim isim bu konuda bir çalışma yapıyor denilemez. Mesela Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul adayı olabileceği söyleniyor. Yine İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu… Biliyorsunuz ki AK Parti'nin İBB Meclisi'ndeki grup başkanvekili.

Eski Çevre Bakanı Murat Kurum da yine adı geçenler arasında ancak enteresan bir biçimde Murat Kurum’un ismi Ankara için de geçiyor. Öyle bir durum var.

Onun dışında Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ismi geçenlerden. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın ismi geçiyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın ismi geçiyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse. Hatta buna Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u da ekleyebiliriz. Haliyle bu insanlar siyaset yapıyorlar Ankara’da ve onların da büyükşehir belediye başkan adayı olmak istemelerini ben çok normal görüyorum.

(...)

En şanslı isimler için ise sanki bakanlar bence bir adım önde gibi bana öyle geliyor. Süleyman Soylu da Ankara için şanslı isimler arasında konuşuluyor. Süleyman Soylu da bence Ankara için çok etkili bir aday olur."
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