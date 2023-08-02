Samanyolu Haber /Gündem / Google'da "ruhsatsız silah taşımanın cezası" trend oldu /02 Ağustos 2023 11:13

Google'da "ruhsatsız silah taşımanın cezası" trend oldu

İstanbul Esenyurt’ta bir tekel bayisine yapılan silahlı saldırının ardından gözler yeniden bireysel silahlanmaya çevrildi.

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 Bireysel silahlanmada yaşanan artış tartışılırken bu durum Google aramalarına da yansıdı. Özellikle “silah” ve “silah alımı” ifadelerinin aratılmasında yaşanan artış dikkati çekti.

BirGün gazetesinden Mustafa Kömüş'ün haberine göre, “Silah” ifadesinin aratılmasında son üç ayda ciddi bir artış yaşandı. Bu ifadenin aratılmasında en ciddi artış ise cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs’ta yaşandı. O gün silah aramasında tam yüzde 100'lük bir artış oldu.

Aynı günlerde “silah nasıl alınır?” ifadesinin aratılması da yüzde 100 oranında arttı. Benzer bir artış, “silah alımı” ifadesinde de oldu. Özellikle Esenyurt’taki saldırının gerçekleştiği günlerde bu ifadenin aratılmasında çok ciddi artışlar yaşandı.

Öte yandan son 3 ayda bu ifadelerin en çok aratıldığı ilin Şanlıurfa olması da dikkati çekti. Yine ruhsatsız silah aratılması da ve bunun cezasının sorgulatılması da yüzde yüzü aşan oranlarda yapıldı.

Silah aramalarında büyük artış
Son günlerde yapılan aramalar ve bunlarda yaşanan dikkat çekici artışlar şöyle:

• Ruhsatlı silah nasıl alınır: Yüzde 5 bin

• Silah ruhsatı nasıl alınır şartları nelerdir: Yüzde 5 bin

• Ruhsatsız silah cezası kaç TL: Yüzde 250

• Taşıma ruhsatlı silah nasıl alınır: Yüzde 160

• Ruhsatlı silah ücreti: Yüzde 50

• Silah fiyatları: Yüzde 250

• Silah ruhsat ücreti: Yüzde 100

• Silah ruhsat harçları: Yüzde 300

• Ruhsatsız silah taşımanın cezası: Yüzde 2.350

• Silah yakalatma cezası 2023: Yüzde 300

• Silah al-sat: Yüzde 3 bin 700

Ne olmuştu?
Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada dört şüpheli yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti.

Şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen H.A. da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
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