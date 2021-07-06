Soylu'ya sahip çıktı, 'Gergerlioğlu kararı'nı veren AYM'yi hedef aldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik 'itibar suikastı' yapıldığını söyledi. Bahçeli, "Terörle mücadelede ismini altın harflerle yazdıran Süleyman Soylu'ya yönelik itibar suikastını kabul etmiyoruz. Bunu da tarihe not düşmek istiyorum. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye?" ifadesini kullandı.







Anayasa Mahkamesi'nin, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hak ihlali kararınını da gündemine taşıyan Bahçeli, "PKK, KCK propagandası yaptığından dolayı 96 gündür Sincan Cezaevin'den bulunan söz konusu karanlık şahsın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine AYM karar vermiştir. CHP'li Berberoğlu gibi Gergerlioğlu'nun da milletvekilliğine dönüş yolu açılmıştır. Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte günü geldiğinde dağdaki eşkıya için de hak ihlali kararı verilecek midir? Anayasa Mahkemesi bu tür davalara terör örgütlerinin hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor?" eleştirisinde bulundu.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu bir ara adalet arıyordu, işte fırsat, işte ortam. Dolandırıcı Tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Söz veriyorum, ilk kez CHP'ye destek vereceğiz, onlara tamam diyeceğiz, 27'nci yasama döneminde Karma Komisyon'a ulaşan dokunulmazlık fezlekeleri 1429'dur. HDP'li milletvekillerinin sayısı 1000'i geçmiştir" dedi.



