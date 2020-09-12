Samanyolu Haber /Dünya / SPD adayı ırkçı parti üyesi mi? /12 Eylül 2020 23:50

SPD adayı ırkçı parti üyesi mi?

Almanya'da Kuzey Ren Westfalya eyaletinde 13 Eylül Pazar günü yapılacak belediye seçiminde Hamborn Belediye Meclisi'ne Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) aday olan Nils Benninghoff'un daha önce aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) saflarında yer aldığı ortaya çıktı.

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2016 yılında aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Duisburg ilçe yönetim kurulunda görev yapan Nils Benninghoff'un Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) aday olduğu ortaya çıktı. 

Tjb-presse'in araştırdığı adaylık sürecinde ilginç detaylar ortaya çıktı. Duisburg'ta SPD, belediye meclis üyeliği için adaylarını açıkladığı sırada SPD federal milletvekili Mahmut Özdemir'in sosyal medyadaki paylaşımında Nils Benninghoff'un ismi geçiyor. 

Aynı semtte aday olan SPD'li Claus Kröenke'nin de bulunduğu fotoğraflı mesajda Özdemir, eski AfD'li Nils Benninghoff için "Marxloh'ta bölge temsilciliği için büyük bir SPD aday?" diye nitelendirdi.

Milletvekili Özdemir, 24 Haziran 2020'deki sosyal medya paylaşımında adayların değerlendirmesini yapmıştı.


Nils Benninghoff (AfD saflarında, alttaki fotoğrafta, soldan 2'nci)
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