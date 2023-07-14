SPK'dan 58 siteye erişim engeli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 58 internet sitesinin, yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.



SPK'nin haftalık bültenine göre, bazı siteler hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verildi.



''xtrade” “Zonex Capital”, “Aroon Capital”, “Bigas Capital” “Katılım Capital Markets” “Ottoman Forex”, “Garanti Markets” ve “Fxtrd” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ve 7 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilirken, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 58 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.



Söz konusu siteler şu şekilde sıralandı:



• https://mobile1.mblmarketstrader.com

• https://web5.mblmarketstrader.com

• https://www.a1capital.pro

• https://www.hunfx16.com

• https://sca.hunfx16.com

• https://wt.hunfx16.com

• https://indyatirim7.com

• https://web5.indyatirimtrader.com

• https://acc6.indyatirim.io

• https://m9.maldofx2.com

• https://client13.maldofx.co

• https://idolyatirim18.com

• https://sca.idolyatirim18.com

• https://wt.idolyatirim18.com

• https://highrise13.market

• https://mblmarkets11.com

• https://acc10.mblmarkets.io

• https://www.xmfxmarket.tech

• https://fbs-landings.com

• https://maple.forexanalizlerim1.net

• https://direct.tr-fxpro.market

• https://www.hfm-trade5.com

• https://my.hfm-trade5.com

• https://valoryatirim.net

• https://trader.valorinvest.io

• https://valordestek.com

• https://fbs.ae

• https://fbs-fx-trading.com

• https://primexbt.one

• https://www.iyiforexkurumlari.com

• https://rehberforex.pro

• https://forexkurumlar.info

• https://turkforex.pro

• https://www.octafxtr.site

• https://mt4.octafxtr.site

• https://my.octafxtr.site

• https://www.newinvestmarkets.net

• https://albapayments.com

• https://w2yatirim.com

• https://customer11.hmdsystem.com

• https://eniyiaracikurum.live

• https://phase-trade.com

• https://login.phase-trade.com

• https://foreksdestek.site

• https://www.xcmyatirim1.com

• https://acc1.xcmyatirim.io

• https://web1.xcmyatirimtrader.com

• https://xcmyatirim.app

• https://mobile.xcmyatirimtrader.com

• https://xcmyatirim.net

• https://xcmyatirimanaliz.com

• https://xcmyatirimmarkets.com

• https://xcmyatirimparayatirma.com

• https://xcmyatirimsikayet.com

• https://register.hfm-trade5.com

• https://moneyform4.net

• https://westglobalinvestfx.com

• https://www.a1capital.online



3 ŞİRKETİN İLK HARLKA ARZI ONAYLANDI



SPK haftalık bültenine göre, kurul Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi'nin pay başına 25 liradan, Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret'in pay başına 39,50 liradan, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın pay başına 8,90 liradan ilk halka arzını, İş Yatırım Menkul Değerlerin 1 milyar 145 milyon lira, Suwen Tekstil Sanayi Pazarlamanın 168 milyon lira, Galata Wind Enerjinin 5 milyon 208 bin 542,35 lira, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 240 milyon lira, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 728 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Osmanlı Yatırım Menkul Değerlerin 89 bin 350 lira tutarındaki bedelli, sermaye artırımı başvurusunu, Odeabankın 750 milyon lira, Ünlü Yatırım Holdingin 500 milyon lira, TEB Finansmanın 350 milyon lira, Fiba Faktoringin 359 milyon lira, Lider Faktoringin 130 milyon lira, Atılım Faktoringin 70 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.