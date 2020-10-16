Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi /16 Ekim 2020 23:09

Spor Toto Süper Lig maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Spor Toto Süper Lig'in 5.hafta mücadelelerinden Atakaş Hatayspor - B.B. Erzurumspor maçının, Atakaş Hatayspor’da 17 futbolcu, teknik direktör ve kulüp çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendiği belirtildi.

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Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor’a konuk olacak Erzurumspor, Pazar günü oynanacak karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Atakaş Hatayspor’da 17 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve kulüp çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından pazar günü oynanacak Atakaş Hatayspor - B.B Erzurumspor maçının akıbeti merak ediliyordu. B.B Erzurumspor, Pazar günü oynanacak mücadelenin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Mavi-Beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’ndan kulübümüze gönderilen yazıya istinaden; toplamda 19 kişinin Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Atakaş Hatayspor ile oynayacağımız 5. Hafta maçımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu vesileyle Atakaş Hatayspor’a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. 
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