Starlink'i 30 milyar dolara mal edecek

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, uydudan internet projesi Starlink'e ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.







İspanya Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında konuşan Musk, halen ön yatırım aşamasında olan Starlink'in maliyetini paylaştı. NTV'nin aktardığına göre Musk, uydu interneti projesinin gelir akışı sağlayamadan önce en az 5 en çok 10 milyar dolara mal olacağını söyledi. Söz konusu paranın çok olduğunu söyleyen Musk, "Bu noktaya ulaştığımızda yatırım yapmaya devam etmeliyiz" dedi.





Musk'a göre projenin toplam maliyeti ise 20 - 30 milyar dolara ulaşacak. Yatırım bittikten sonra Musk'ın hedefi projeden yıllık 30 milyar dolar ciro çıkarmak.





Starlink projesi için ilk roket 2018 yılında fırlatıldı. O tarihten beri gökyüzüne 1700'den fazla internet uydusu bırakıldı.





SpaceX şimdiye kadar 69 bin 420 kişinin Starlink internetini kullanmaya başladığını söyledi. Starlink 100 megabit indirme ve 20 megabit yükleme hızına ulaşacağını iddia ediyor. Starlink uydusundan internet almak ise oldukça pahalı. Uydu modeminin fiyatı 500 dolar bunun üzerine aylık 99 dolar internet ücreti bulunuyor.