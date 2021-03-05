Samanyolu Haber /Dünya / Stoltenberg'den AB açıklaması /05 Mart 2021 19:16

Stoltenberg'den AB açıklaması

Başını Fransa'nın çektiği ve "Avrupa savunmasında özerklik" isteyen liderlere NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sert bir mesaj gönderdi.

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Stoltenberg, Avrupa'nın ABD, Türkiye ve İngiltere gibi "Avrupalı olmayan" devletler tarafından korunduğunun altını çizerek, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa'yı savunacak durumda olmadığını ve AB'nin özerklik arzusuyla NATO'yu zayıflatmaması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, "AB'nin savunma harcamalarını arttırma, yeni askeri kapasite inşa etme ve Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesi yönündeki çabalarını destekliyorum. Çünkü tüm bunlar Avrupa güvenliği ve transatlantik güvenlik için son derece olumlu. Ancak, bütün bu çabaları, NATO’yu tamamladıkları sürece selamlıyoruz. Avrupa Birliği Avrupa’yı savunacak durumda değil" ifadelerini kullandı.

AB'nin "NATO ve ABD için daha güçlü bir ortak olmak amacıyla savunma özerkliği istiyoruz" gerekçesini ise tatmin edici bulmadığını söyleyen Stoltenberg, şöyle konuştu:

"AB nüfusunun yüzde 90'ı NATO üyesi ülkelerde yaşıyor, ancak NATO savunma harcamalarının yalnızca yüzde 20'sini karşılıyor. Ama bu sadece para meselesi değil. Bu aynı zamanda bir coğrafya meselesi. Tek başına bir Avrupa ya da tek başına bir Amerika'ya inanmıyorum. İzlanda ve Norveç (AB üyeleri değil) Kuzey Kutbu'na açılan kapılarımız. Türkiye'nin güneyde Suriye ve Irak ile sınırları var. Bu bölgelerin güvenliğini Türkiye üstleniyor. Batıda ABD, Kanada ve İngiltere Atlas Okyanusu'nun iki yakasını birbirine bağlıyor. Bunların hiçbiri AB üyesi değil. NATO'yu zayıflatmaya, Avrupa ile Kuzey Amerika'yı bölmeye yönelik herhangi bir girişim, yalnızca NATO'yu zayıflatmakla kalmaz, Avrupa'yı da böler. Bir ülkenin ya da bir kıtanın bugün karşı karşıya olduğumuz sorunları tek başına çözebileceğine inanmıyorum."

Avrupa'nın savunması tartışmaları ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den askerlerini çekmesi ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine tek taraflı askeri operasyon düzenlemesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO beyin ölümünde" demesiyle başlamıştı.
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