8 yaşındaki çocuk bilgisayarda oyun oynayarak 33 bin dolar kazandı

Milyonlarca oyuncu tarafından çevrimiçi şekilde oynanan Fortnite, 8 yaşındaki ABD’li Josep Deen’i şimdiden zengin etti. E-Spor organizasyonu Team 33 ile sözleşme imzalayan Deen, 33 bin dolar kazandı.







Aralık 2020’de sözleşme imzalayan Kaliforniyalı çocuk oyuncu, yüksek hızlı bilgisayar sistemini almak için Team 33’ün genel merkezini ziyaret etti. BBC’ye röportaj veren Deen, "Kontrat teklifi geldiğinde harika hissettim. Profesyonel bir oyuncu olmayı hep düşünüyordum. Ancak Team 33 gelene kadar kimse beni ciddiye almadı" ifadelerini kullandı.







4 yaşından beri Fortnite oynayan Joseph, ilk kez 18 ay önce amatör bir E-Spor takımı tarafından fark edildi. Joseph’in keşfedilmesiyle ilgili konuşan Team 33’ün CEO’su ve kurucu ortağı Tyler Gallagher, "Oyuncu keşfeden ekibimizden biri benimle iletişime geçti ve ‘Joseph adındaki bu çocukla tanışmalıyız. Delilik derecesinde iyi’ dedi. Sonrasında her gün bire bir maç yaptılar. Bir süre sonra Deen ile imzalamamız gerektiğini, yoksa onu kaptıracağımızı söyledi" şeklinde konuştu.





EN ÇOK KAZANAN 10 OYUNCUNUN İKİSİ 18'İN ÜZERİNDE





Esportsearnings.com sitesine göre, en çok kazanan ilk 10 Fortnite oyuncusundan sadece ikisi 18 yaşın üzerinde. Fortnite Dünya Kupası’nın ilk ve şimdiye kadarki tek galibi, 2019’da 3 milyon Dolar kazanan 16 yaşındaki Kyle ‘Bugha’ Giesdorf. O dönemlerde oyuna yeni başlayan Joseph, bu başarının ona ilham kaynağı olduğunu belirtti.





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