Samanyolu Haber /Politika / Süleyman Soylu, hortumu direkt 'Türkiye'ye bağlamış /15 Ağustos 2022 10:32

Süleyman Soylu, hortumu direkt 'Türkiye'ye bağlamış

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, bugün kaleme aldığı yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sigorta şirketinin "Türkiye Sigorta" acentesi olduğunu aktardı.

SHABER3.COM

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sahibi olduğu sigorta şirketi ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Toker, Süleyman Soylu ve Engin Levent Soylu'nun 2021 başına ortak kurduğu "Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri A.Ş." şirketinden bahsederek "Toplam 100 bin TL sermayeyle kurulan Esigortan'ın, son yedi ayda tanınmış sigorta şirketlerinden ardı ardına aldığı acentelikler Ticaret Sicil Gazetesi'nde kayda geçmiş." dedi.

SON ACENTELİK TÜRKİYE SİGORTA

"Esigortan'ın aldığı son acentelik, kendisini “prim üretiminde sektör lideri” olarak tanımlayan şirketten gelmiş: Türkiye Sigorta A.Ş." ifadelerini kullanan Toker, "Türkiye Sigorta'nın Esigortan'ı “vekil tayin ettiğine ilişkin” karar, 10 Ağustos 2022 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış." dedi.

BİRLEŞME TANITIMI SARAY'DA YAPILDI

Toker, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Sigorta'nın tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı kompleksindeki  Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adını gücünden alan Türkiye Sigorta'nın sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Süleyman Soylu, hortumu direkt 'Türkiye'ye bağlamış Sonraki Haber >>

PSG'de kriz: Mbappe, Messi'ye omuz attı!

PSG'de kriz: Mbappe, Messi'ye omuz attı!

Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü

Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü

Bakın Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santarli'ni nasıl çalıyor!

Bakın Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santarli'ni nasıl çalıyor!

[Harun Tokak ] Anam

[Harun Tokak ] Anam

Hocafendi yıllar önce uyarmıştı...

Hocafendi yıllar önce uyarmıştı...

Meksika’da su hortumu sahili birbirine kattı

Meksika’da su hortumu sahili birbirine kattı

Bu kadarına da pes!

Bu kadarına da pes!

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:37:19