Süleyman Soylu, hortumu direkt 'Türkiye'ye bağlamış

SON ACENTELİK TÜRKİYE SİGORTA





BİRLEŞME TANITIMI SARAY'DA YAPILDI





Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sahibi olduğu sigorta şirketi ile ilgili çarpıcı bir yazıaldı. Toker, Süleyman Soylu ve Engin Levent Soylu'nun 2021 başına ortak kurduğu "Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri A.Ş." şirketinden bahsederek "Toplam 100 bin TL sermayeyle kurulan Esigortan'ın, son yedi ayda tanınmış sigorta şirketlerinden ardı ardına aldığı acentelikler Ticaret Sicil Gazetesi'nde kayda geçmiş." dedi."Esigortan'ın aldığı son acentelik, kendisini “prim üretiminde sektör lideri” olarak tanımlayan şirketten gelmiş: Türkiye Sigorta A.Ş." ifadelerini kullanan Toker, "Türkiye Sigorta'nın Esigortan'ı “vekil tayin ettiğine ilişkin” karar, 10 Ağustos 2022 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış." dedi.Toker, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:Türkiye Sigorta'nın tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı kompleksindeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adını gücünden alan Türkiye Sigorta'nın sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum” demişti.