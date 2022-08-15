Süleyman Soylu, hortumu direkt 'Türkiye'ye bağlamış

SON ACENTELİK TÜRKİYE SİGORTA
"Esigortan'ın aldığı son acentelik, kendisini “prim üretiminde sektör lideri” olarak tanımlayan şirketten gelmiş: Türkiye Sigorta A.Ş." ifadelerini kullanan Toker, "Türkiye Sigorta'nın Esigortan'ı “vekil tayin ettiğine ilişkin” karar, 10 Ağustos 2022 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış." dedi.
BİRLEŞME TANITIMI SARAY'DA YAPILDI
Toker, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:
Türkiye Sigorta'nın tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı kompleksindeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adını gücünden alan Türkiye Sigorta'nın sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum” demişti.