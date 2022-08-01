Süleyman Soylu'dan 'cemevi' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da meydana gelen cemevi saldırıları gündeme oturmuştu.





Saldırıyı yapan kişi yakalanırken konuyla ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da bir açıklama geldi.





Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi ve paylaşımına bir başka açıklama daha ekledi:







3 gün önce, Eski Türkiye’nin bir alışkanlığı ile karşılaştık.







Muharrem Ayının birinci gününde 3 Cemevine yönelik alçakça provokasyona dair tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilmektedir.







Birliğimizi hedef alan bu "PLANLI PROVOKASYON" en ağır şekilde cezalandırılacaktır.









