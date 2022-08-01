Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu'dan 'cemevi' açıklaması /01 Ağustos 2022 16:30

Süleyman Soylu'dan 'cemevi' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Ankara bazı cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırı konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da meydana gelen cemevi saldırıları gündeme oturmuştu.

Saldırıyı yapan kişi yakalanırken konuyla ilgili bir açıklama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da bir açıklama geldi.

Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi ve paylaşımına bir başka açıklama daha ekledi:

3 gün önce, Eski Türkiye’nin bir alışkanlığı ile karşılaştık. 

Muharrem Ayının birinci gününde 3 Cemevine yönelik alçakça provokasyona dair tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilmektedir. 

Birliğimizi hedef alan bu "PLANLI PROVOKASYON" en ağır şekilde cezalandırılacaktır.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Süleyman Soylu'dan 'cemevi' açıklaması Sonraki Haber >>

Nurettin Canikli'ye memleki Giresun'da protesto şoku

Nurettin Canikli'ye memleki Giresun'da protesto şoku

Kime emanet?

Kime emanet?

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı: "Hesaptan fişliyorum"

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı:

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:36:12