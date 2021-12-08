Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu'nun bu fotoğrafı meclisi gerdi /08 Aralık 2021 14:07

Süleyman Soylu'nun bu fotoğrafı meclisi gerdi

Süleyman Soylu'nun, firari Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına binerken çekilen fotoğrafının CHP'li Erkan Aydın tarafından kürsünde gösterilmesi üzerine TBMM'de gerilim yaşandı.

Meclis’te yumruklu kavga!

TBMM'de 2022 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. 

İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan gerilim ise Ankara gündemine damga vurdu.

CHP Bursa milletvekili Erkan Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uluslararası kara para aklama suçlamasıyla aranan firari Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına binerken çekilen fotoğrafını TBMM kürsüsünde konuşma yaptığı sırada gösterdi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’a "Sahtekarsın" dedi. Bunun üzerine CHP'li Aydın "Aynen iade ediyorum" karşılığını verdi.

Öte yandan Süleyman Soylu'nun CHP'li vekilleri "Hesap vereceksiniz" ifadeleriyle tehdit ettiği görüldü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Süleyman Soylu ile aralarında sözlü tartışma çıktı. Kavga sırasında AKP'li vekiller CHP'li Özgür Özel'in üzerine yürüdü.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Verilen arada da tartışma sürdü. 
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