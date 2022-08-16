Samanyolu Haber /Gündem / Sümela Manastırı'nda Meryem Ana Ayini yapıldı /16 Ağustos 2022 19:38

Sümela Manastırı'nda Meryem Ana Ayini yapıldı

Trabzon'daki Sümela Manastırı'nda, Meryem Ana ayinini yaptıran Fener Rum Patriği Bartholomeos, sevgi mesajı verdi.

Sümela Manastırı'nda Meryem Ana Ayini yapıldı


Trabzon'da bulunan Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve Hristiyan Ortodokslarının da katıldığı ayin bugün yapıldı.

Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen ayin Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetiminde gerçekleştirildi.

Bartholomeos yaptığı konuşmasında bu ayini gerçekleştirebildikleri için sevinçli olduklarını belirterek, "Bu anlamlı dayanışma kültürünü koruyalım, geliştirelim, birbirimizi daha iyi tanıyalım, insanları sevelim, farklı kültürleri sayalım" dedi. Konuşmanın ardından ilahiler okundu. Ayinin sona ermesiyle tarihi manastır, yeniden ziyarete açıldı.

Bartholomeos, ayin sonrası Gümüşhane'ye giderek tarihi Süleymaniye Mahallesi’ni ziyaret etti. Bartholomeos, beraberindeki metropolitlerle mahalledeki bir kilisede incelemede bulundu, bazı tarihi binaları gezdi.


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