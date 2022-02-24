''Sümeyye'ye suikast yalanına'' takipsizlik verilmesi neden 7 yıl sürdü?

Haber incelemesine göre, Haberlerde isimleri geçen akademisyen ve gazeteci Emre Uslu ve CHP’li Umut Oran, Twitter’da birbirlerini takip bile etmiyordu dolayısıyla DM üzerinden yazışmaları mümkün değildi. Ancak bütün bunlara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ancak 7 yıl sonra takipsizlik kararı verebildi. Tabi CHP’nin adı soruşturmaya dahil edilmeseydi ‘takipsizlik’ verilebilir miydi, o da ayrı bir soru… Tr724'ten İlker Doğan'ıngöre, Haberlerde isimleri geçen akademisyen ve gazeteci Emre Uslu ve CHP’li Umut Oran, Twitter’da birbirlerini takip bile etmiyordu dolayısıyla DM üzerinden yazışmaları mümkün değildi. Ancak bütün bunlara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ancak 7 yıl sonra takipsizlik kararı verebildi. Tabi CHP’nin adı soruşturmaya dahil edilmeseydi ‘takipsizlik’ verilebilir miydi, o da ayrı bir soru…

20 Şubat 2015’te Akşam gazetesi, ‘Sümeyye Erdoğan’a suikast planı’ manşetiyle çıktı. Haberin spotunda, “Pensilanya, ‘Sümeyye Erdoğan’ı icabına bakın’ diye emir verdi. ‘Fuat Avni’ Emre Uslu, kanlı planı CHP Milletvekili Umut Oran’a anlatırken suç üstü yakalandı.” ifadeleri kullanıldı.Aynı tarihte Güneş gazetesi de ‘Pensilvanya’dan suikast talimatı; Sümeyye’nin icabına bakın’ manşeti attı. Aynı iddiaları Güneş de yazdı. Star’ın manşeti ise ‘Pensilvanya’dan Sümeyye’ye suikast emri’ydi. Gazetenin birinci sayfasında Emre Uslu ile Umut Oran arasında geçtiği ileri sürülen yazışmalar vardı.YANDAŞ MEDYA, DAVAYI KAPATTI!Akşam gazetesi 21 Şubat’ta ‘Hain plana soruşturma’ manşeti attı. Buna göre savcılık harekete geçmiş ve Umut Oran’la Emre Uslu’nun sözde görüşmeleri ‘mercek altına’ alınmıştı. Güneş gazetesi ise aynı gün ‘Savcılık el koydu’ haberini yaptı.Sabah’ın birinci sayfada konuyla ilgili haberinin başlığı ise ‘Kalleş diyaloğlar’ başlığını taşıyordu. Star ise ‘Sümeyye Erdoğan’a suikast belgelerini deşifre ettiğini’ yazdı. Star’a göre her şey ortadaydı. AKP’lilerden görüşler bile alınmıştı.Güneş gazetesinin 21 Şubat’taki ‘Gözlerini kan bürümüş’ manşeti de kayıtlara geçti. İç sayfadaki devam haberinde ise ‘Kanlı ittifak’ başlığı kullanılmıştı. Bu gazetede de Emre Uslu ile Umut Oran arasında geçtiği ileri sürülen hayali diyaloğlar ‘gerçekmiş’ gibi verilmişti.AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuyu 21 Şubat’ta gündemine aldı. Malatya’da yaptığı konuşmada, “Ailece tehditler aldığımı söylemiştim. Kızımla ve şahsımla ilgili aldığım tehditler ortaya çıktı.” diyecekti. Erdoğan ayrıca suikast planına ilişkin belgelerin Emniyet’e gönderildiğini söyledi.Peki neydi Erdoğan’ın belge dediği şeyler?Sümeyye Erdoğan’a suikast iddiaları kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara Emniyet’inden bilgi istemişti. Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün, Başsavcılığa, gazete kupürlerinden oluşan bilgi notu gönderdiği ortaya çıktı. Erdoğan’ın ‘belge’ dediği şeyler 20 ve 21 Şubat’ta yayınlanan gazete haberleriydi.Star gazetesi eski editörü Murat Seçkin, 26 Ekim 2015’te söz konusu haberle ilgili önemli ifşaatlarda bulundu. Seçkin, Taraf’ta yayınlanan ‘Milli gazetecinin haber suikasti’ başlıklı yazısında Sümeyye Erdoğan’a suikast planı haberinin nasıl kurgulandığını anlattı. Seçkin, o dönemde ellerinde dosyalarla birlikte MİT’ten olduğu öne sürülen iki kişinin gazeteye gelerek, “Fuat Avni’yi bulduk! Belgesi var… Sümeyye Erdoğan’a suikast düzenlenecekti!” dediklerini yazdı. Suikast planlayanların amacı da Erdoğan’ın kızını öldürerek, miting yapmasına engel olmakmış!Gazetelerdeki diyaloğların uydurma olduğu başından itibaren belliydi. Söz konusu dönemde Twitter’da 140 karakter sınırı varken, Umut Oran’la Emre Uslu 185 karakterlik mesajlar yazabiliyordu! Ayrıca söz konusu dönemde DM’den yazışmak için iki tarafın da birbirini takip etmesi zorunluluktu. Ancak Umut Oran ve Emre Uslu birbirini takip etmiyordu. Ayrıca 30 Mart 2014 seçimleri öncesinde ‘Fuat Avni’ ile konuştuğu söylenen hesap 18 Şubat 2015’te açılmıştı.Umut Oran, konuyu yargıya taşıdı. Gazeteleri mahkemeye verdi. Yapılan yargılamalarda söz konusu Star, Akşam ve Güneş gazeteleri tazminata mahkum edildi.Son olarak önceki gün AKP’ye yakın Akşam, Star ve Güneş gazetelerinin ‘Sümeyye Erdoğan’a suikast’ manşetiyle ilgili soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, haberlerde geçen yazışmaların sahte olduğu sonucuna vararak dosyaya takipsizlik kararı verdi. Gerekçesinde ise “Bir kısım yayın organlarına servis edilen ve ‘Sümeyye Erdoğan’a Suikast’ başlığı ile yayımlanan haberlerin ve haber içeriklerinde yer verilen Twitter yazışmalarının gerçeği yansıtmadığı, olayda dahli bulunan herhangi bir şüpheliye ulaşılmadığı, bu haberlere konu iddiaların doğru olmadığı anlaşılmaktadır. (…) Yine Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2015/28176 soruşturma sayılı dosyasına dosya müşteki vekilince gönderilen ve ilgisi nedeniyle bir nüshası soruşturma dosyamıza alınan Bilişim Ve Adlı Bilişim Uzmanı Yeminli Adli Bilirkişi T.Koray Peksayar tarafından hazırlanmış bilirkişi raporu incelenmiş olup her iki raporun da Twitter yazışmalarının gerçek Twitter yazışması olmadığı, son raporda acemice hazırlanmış bir delil üretme çabası olduğunun belirlendiği görülmüştür.” denildi.