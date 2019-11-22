Süper Lig tarihinde bir ilk!

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor´da Hamdi Elcüman´ın seçim kararı almasının ardından, 30 Kasım’da gerçekleştirilecek genel kurulda, Berna Gözbaşı tek başkan adayı oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte 3 yıldır görev yapan Gözbaşı, Süper Lig´deki ilk kadın kulüp başkanı olacak.







Gözbaşı’nın başkan adaylığını açıklaması üzerine mevcut başkan Hamdi Elcuman istifa etti.





Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere Yönetim Kurulu kararımızla 30.11.2019 tarihinde kulübümüz genel kurulu yapılacaktır. Genel kurul öncesinde mevcut yönetim kurulu üyemiz Berna Gözbaşı, şehrimizin tüm dinamiklerinin ittifakıyla ve desteğiyle başkan adaylığını açıklamıştır. Gelinen noktada halen kulüp başkanlığı görevimizi yöneten Hamdi Elcuman büyük bir jest yaparak yönetim kurulu başkanlığından istifa etmiş, yönetim kurulumuz oy birliğiyle Berna Gözbaşı'yı yönetim kurulu başkanı olarak seçmiştir. Kendisine yapılacak genel kurulumuzdaki adaylığında başarılar diliyoruz” denildi.





Berna Gözbaşı daha önce yaptığı açıklamada, “Hayatımda bir çok yöneticilik görevi üstlendim. 2-3 yıldır da Kayserispor’da yöneticilik yapıyorum. Ancak kulüp başkanlığı hiç düşünmedim. Kayserispor başkanlığı yapma gibi bir hedefim, idealim yok. Ancak böyle bir durum oluşursa, memleketim için bu görevden geri duramam. Bugün her şey belli olacak. Öğleden sonra kesinleşecek. Zaten kamuoyu ile de paylaşırız” ifadelerini kullanmıştı.