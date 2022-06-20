Samanyolu Haber /Gündem / Suriyeli şüpheli karakolda komiser yardımcısını vurdu /20 Haziran 2022 13:26

Suriyeli şüpheli karakolda komiser yardımcısını vurdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hastanede intihara kalkışan Suriye uyruklu A.T., işlemler için polis merkezine getirildi. Burada polis memuruna sarılarak, belinden aldığı tabancayı ateşleyen A.T., komiser yardımcısı K.K.'yi ayağından vurdu. A.T. de bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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ocaeli'nin Gebze ilçesinde, hastanede intihara kalkışan Suriye uyruklu A.T., işlemler için polis merkezine getirildi. Burada polis memuruna sarılarak, belinden aldığı tabancayı ateşleyen A.T., komiser yardımcısı K.K.'yi ayağından vurdu. A.T. de bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre, Suriye uyruklu A.T., özel hastanede bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. A.T., tedavisinin ardından işlemler için polis merkezine getirildi.
İddiaya göre işlemleri tamamlanıp, ayrılmak üzere olan A.T., polis memuruna arkadan saldırarak, silahını aldı. Çıkan arbede sırasında A.T. tabancayı ateşleyince seken mermi, komiser yardımcısı K.K.'nin sağ ayak bileğine isabet etti. Bu sırada A.T. de bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Komiser yardımcısı K.K. ve A.T., hastaneye kaldırıldı. Komiser yardımcısı K.K. taburcu edilirken, A.T.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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