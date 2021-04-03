"Suud anlaşmasında peşkeş mi var?"

Çanakkale Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Özgür Ceylan, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetlerine satılan 3 çeşit uçak bombası karşılığı ödenmesi gereken paranın, 66,2 milyon dolarlık kısmının tahsil edilemediği iddiasını ve sebebini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a sordu.







Birgün'ün haberine göre Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede, “Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetlerinden ne kadar alacağınız var?” sorusunun cevaplandırılmasını isteyen Ceylan, “Burnumuza kötü kokular geliyor” dedi.





Ceylan soru önergesinde, 9 Mart 2021 tarihli KİT komisyonu görüşmelerinde konunun gündeme getirilerek tutanaklara geçtiğini hatırlatırken, MKE’nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin konvansiyonel alanda savunma sanayiye dayalı ihtiyaçlarını azami yerli katkı ile düşük maliyetli ve kaliteli ürünlerle karşılamak, artan kapasite ölçüsünde ihracat yapmak, inovasyon ve AR-GE faaliyetlerinde bulunmak hedefleriyle kurulduğunu belirtti.





Bu nedenle MKE’nin öncelikle TSK ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak durumunda olduğunu kaydeden Ceylan, “Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmada birilerine peşkeş mi var?” diye sordu.







MKE NE KADAR ALACAKLI?





Ceylan kısa adı RSAF olan Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri ile MKE arasında 2016 ve 2017 yıllarında 3 tip uçak bombası ihracatını kapsayan 36,3 milyon, 51,2 milyon ve 32,8 milyon ABD doları olmak üzere toplam 120,3 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzalandığı bilgisinin 9 Mart 2021 tarihli KİT komisyonu görüşmelerinde ifade edildiğini belirterek, “Sözleşmeler kapsamında Nisan 2020 itibarıyla toplam 10 ayrı sevkiyat yapıldığı, bu sevkiyatlar karşılığı avans ödemeleri dahil olmak üzere 48,1 milyon USD tahsilat yapıldığı tutanaklara geçti” dedi.





Özgür Ceylan aynı KİT Komisyonu görüşmelerinde RSAF’ın ödenmesi gereken paranın 66,2 milyon dolarlık kısmını ödemediğine ilişkin iddiaların da tutanaklara girdiğini belirtirken, “Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde, imalat sanayi alanında, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı madde, makina, teçhizat ve malzeme imalat kapasitelerini karlılık ve verimlilik esasları göz önüne alarak, savunma ve sivil savunma ihtiyaçlarına göre planlama ve ekonomik bir şekilde üretmek ve pazarlamak amacıyla kurulmuş olan MKE Kurumu bahsi geçen ihracat kapsamında Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden toplam ne kadar alacaklıdır?” diye sordu.





SÖZLEŞMEDE AÇIK MI VARDI?





Ceylan, önergede MKE’nin alacağını tahsil edememesinin satış sözleşmesindeki açıklar nedeniyle olup olmadığına ilişkin bilgi isterken “Söz konusu ihracat ile ilgili sözleşmeler Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından mı hazırlanmıştır, bu konuda hukuki bir danışmanlık alınmış mıdır? Makine ve Kimya Endüstrisinin tahsilat yapamaması durumunda bahsi geçen sözleşmelerde kurum lehine bir tedbirin olmadığı yönündeki iddialar doğru mudur? Şayet doğru ise söz konusu ihracatta yapılamayan tahsilattan ötürü Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunu zarara uğratan kişi ya da kişiler hakkında yürütülen bir soruşturma var mıdır?” sorularını yöneltti.





MKE Kurumunun ihracat sözleşmelerini hazırlayabilecek donanımda alanında uzman kişiler istihdam edilip edilmediği hakkında bilgi verilmesini isteyen Ceylan, “Sözleşmede ulusal çıkarları gözeten düzenlemeler neden yer almamıştır? Söz konusu ihracatlar kapsamında, RSAF’a teslim edilen emtianın yanıt vereceğiniz tarih itibarıyla güncel piyasa değeri ne kadardır? Kurumun alacağını nasıl tahsil etmeyi planlıyorsunuz?” diye sordu.





Özgür Ceylan, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun, kendini garantiye almadan benzer yöntemlerle satış yaptığı başka ülkeler olup olmadığı hakkındaki sorularının da cevaplanmasını isterken, Milli Savunma Bakanı Akar’ın en kısa zamanda açıklama yapmasını beklediğini ve konunun takipçisi olacağını söyledi.