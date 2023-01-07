Suudi Arabistan Wikipediya'ya 'sızıp' iki çalışanını hapse atmış

Cemal Kaşıkçı tarafından kurulan Washington merkezli Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi (DAWN) ve Beyrut merkezli SMEX isimli sivil toplum kuruluşları yaptıkları ortak açıklamada "Suudi Arabistan hükümeti Wikipedia'nın ülkedeki en üst düzey çalışanını kendi safına çekti ve ülkedeki siyasi tutuklularla ilgili siteye kritik bilgiler yükleyen isimleri yargıladı," ifadelerini kullandı.



Açıklama Amerikan mahkemesinin bir Twitter çalışanını Suudi Arabistan için casusluk yapmak suçlamasıyla 3,5 yıla mahkum etmesinden haftalar sonra geldi.



Yine Wikipedia yönetimi haftalar önce Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesine yönelik eğitici platformlarında editörlük yapan 16 gönüllü isimle "çıkar çatışması" olduğu gerekçesiyle yollarını ayırdığını duyurmuştu.



Wikipedia'yı yöneten Wikimedia Vakfı bazı kullanıcıların üçüncü 'taraflarla' yakın ilişki içerisinde olduklarını ve koordineli bir şekilde bu yapıların amacına hizmet ettiklerini tespit ettiklerini duyurmuştu.



STKlar Wikipedia'nın ülkedeki operasyonlarını bilen ve hapsedilen çalışanlarına yakın kaynaklarla yaptıkları görüşmelere dayalı belgelerinin olduğunu vurguladı.



Kuruluşlara göre sitedeki tam korumalı sayfalarda değişiklik yapma yetkisi bulunan Usame Halid ve Ziyad el Sufyani Eylül 2020'de tutuklandı ve sırasıyla 32 ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



İddialarla ilgili Suudi yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.