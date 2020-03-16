Samanyolu Haber /Sağlık / Tabipler Birliği: Türkiye'de hasta sayısı açıklanandan fazla /16 Mart 2020 16:39

Tabipler Birliği: Türkiye'de hasta sayısı açıklanandan fazla

Koronavirüs salgınıyla ilgili alınması gereken ek önlemlerle ilgili basın açıklaması yapan Türk Tabipler Birliği (TTB) koronavirüse yakalanmış hasta hasta sayısının açıklanan resmi sayıların üzerinde olduğuna yönelik duyumlar aldıklarını ifade etti.

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TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, “Büyük bir ilimizde sağlık çalışanları ve hekimler arasında infial yaşanıyor. Hasta olduğunu biliyorlar ama bunlar açıklanmıyor.” dedi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Adıyaman, basın açıklamasında şöyle konuştu: “TTB’nin her yerde tabip odaları ve yöneticileri var ve hekim arkadaşlarımız bize 24 saat ulaşabiliyorlar. Bizim aldığımız duyumlar, hasta sayısının daha fazla olduğu yönünde. Test sonucu negatif geldiği zaman bir daha teste yollandığında ‘pozitif’ ya da ‘negatif’ değil, yüksek riskli gibi tuhaf bir cevabın geldiği ve bir şekilde nedense bunları açıklanan toplam hasta sayısına ilave edilemediği söyleniyor. Bu durum toplum sağlığı ve sağlık çalışanlarının sağlığı açısından da büyük risk taşıyor.”
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