Samanyolu Haber /Gündem / Tahliye olan Melek Çetinkaya: Hak mücadele edilerek kazanılır /28 Eylül 2020 18:57

Tahliye olan Melek Çetinkaya: Hak mücadele edilerek kazanılır

Harbiyeli oğlu için adalet arayan ve iki ay hapis yattıktan sonra geçen hafta tahliye edilen Melek Çetinkaya, KHK TV’den Berna Kavaklı’ya konuştu.

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Mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ve mücadelesine kaldığı yerden devam edeceğini aktaran Çetinkaya “Kimse size hakkınızı oturarak vermiyor. Hak mücadele edilerek kazanılır” diye konuşarak mücadeleye devam edeceği mesajını verdi.

Çetinkaya, “Ben sokağa çıkarken her şeyi göze aldım. Çocukluğumdan bu yana hep mücadele ettim. Hep yalnız mücadele ettim. 44 yaşındayım. Küçüklüğümden bu yana mücadele insanıyım. Önceleri adalete inancım vardı. Sonra, baktım beklemekle bu iş olmuyor. Kimse size hakkınızı vermiyor. Cemal Yıldırım ile Nazan’la tanışınca ben de sokağa çıkmaya hak mücadelesi vermeye karar verdim.” diye konuştu.


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