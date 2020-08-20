Samanyolu Haber /Gündem / Melek Çetinkaya Hollanda Devlet Televizyonu NOS’ta: ‘O evladının hakkını arayan tutuklu bir anne’ /20 Ağustos 2020 10:15

Melek Çetinkaya Hollanda Devlet Televizyonu NOS’ta: ‘O evladının hakkını arayan tutuklu bir anne’

15 Temmuz darbe girişiminin ardından müebbet hapis cezası alan askeri okul öğrencisi oğlunun hakkını arayan Melek Çetinkaya’nın tutuklanması Hollanda Devlet Televizyonu NOS’ta gündeme geldi.

Melek Çetinkaya Hollanda Devlet Televizyonu NOS’ta

BASRİ DOĞAN- TR724.COM

Hollanda Develet Televizyonu NOS Eenvandag programında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından darbe gecesi yaşananlarla ilgili olarak askeri okul öğrencileri “darbeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılandığını dava ele alındı. 259’u hava harp okulu, 26’sı kara astsubay meslek yüksekokulu, 70’i de kara harp okulu olmak üzere toplamda 355 öğrenciye müebbet hapis cezası verildiğini belirtildi.

Askeri okul öğrencilerinin adil yargılanması için dört yıldır eylem yapan anne Melek Çetinkaya’nın eylemleri ekranlara taşındı. Oğlu Furkan Çetinkaya’ın serbest bırakılması için tek başına direnen Melek Çetinkaya’nın Akit TV’de ifade ettiği sözlerden sonra tutuklandığı kaydedildi. Çetinkaya’nın, ”Hiçbir askeri öğrenci ya da er daha önce darbeden yargılanmadı. Hulusi Akar önceki darbede üsteğmendi, Binali Yıldırım asteğmendi. Hani darbeye katılan vatan haini oluyordu? Neden Hulusi Akar bakan oldu, Binali Yıldırım Başbakan oldu?” dediği aktarıldı.


‘HAKLI BİR EYLEM TERÖRİST  EYLEM OLARAK GÖSTERİLDİ’  

Hollanda Devlet Televizyonu NOS’ta Eenvaandag programına bir yıl aradan sonra ikinci defa konuk olan eski Albay Halis Tunç, Melek Çetinkaya’nın oğlunun hapisten çıkarılması için sokaklarda  eylem yapmasının haksızlıklara karşı mücadelesinin gayet normal olmasına rağmen, hakkında soruşturma başlatılarak, tutuklandığını söyledi. Tunç “Bir ev kadınının haklı bir eylemini terörist bir eylem olarak gösterilerek tutuklandı.” dedi.
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