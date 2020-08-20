Melek Çetinkaya Hollanda Devlet Televizyonu NOS’ta: ‘O evladının hakkını arayan tutuklu bir anne’

BASRİ DOĞAN- TR724.COM





Hollanda Develet Televizyonu NOS Eenvandag programında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından darbe gecesi yaşananlarla ilgili olarak askeri okul öğrencileri “darbeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılandığını dava ele alındı. 259’u hava harp okulu, 26’sı kara astsubay meslek yüksekokulu, 70’i de kara harp okulu olmak üzere toplamda 355 öğrenciye müebbet hapis cezası verildiğini belirtildi.





Askeri okul öğrencilerinin adil yargılanması için dört yıldır eylem yapan anne Melek Çetinkaya’nın eylemleri ekranlara taşındı. Oğlu Furkan Çetinkaya’ın serbest bırakılması için tek başına direnen Melek Çetinkaya’nın Akit TV’de ifade ettiği sözlerden sonra tutuklandığı kaydedildi. Çetinkaya’nın, ”Hiçbir askeri öğrenci ya da er daha önce darbeden yargılanmadı. Hulusi Akar önceki darbede üsteğmendi, Binali Yıldırım asteğmendi. Hani darbeye katılan vatan haini oluyordu? Neden Hulusi Akar bakan oldu, Binali Yıldırım Başbakan oldu?” dediği aktarıldı.







