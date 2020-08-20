Samanyolu Haber /Ekonomi / 1 Apple 3 Türkiye'ye bedel /20 Ağustos 2020 10:31

1 Apple 3 Türkiye'ye bedel

Amerikalı teknoloji devi Apple Inc.'nin piyasa değeri 2 trilyon doları (14,6 trilyon TL) aştı. Dünyada ilk defa bir şirket bu seviyenin üzerine çıktı. Türkiye'nin 2020 yılı sonunda milli geliri (GSYH) 726 milyar dolara gerileyeceği dikkate alındığında Apple'ın değeri üç Türkiye'ye bedel.

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Piyasa değeri 2 trilyon doların üzerine çıkan teknoloji şirketi Apple Wall Street tarihine geçti. 

Apple'ın piyasa değerinin 1 trilyon dolar seviyesini aşması 38 yılını aldı, ancak sonraki trilyonluk adım sadece iki yıl sürdü. 

Şirket bu dönemde daha fazla iPhone ve yeni Apple Watch ve AirPods ile donanım ek-osistemini hızlı bir şekilde genişletti. Dijital hizmetlerin yanı sıra daha fazla kalıcı gelir elde etmek için 1,5 milyarlık cihazdan oluşan tabanını kuvvetlendirdi.

HİSSE BÖLÜNMESİ YENİ FIRSATLAR SUNACAK

Genel Müdür (CEO) Tim Cook tarafından yönetilen Cupertino, California merkezli şirket; yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan karantina tedbirleri döneminde, mobil internet bağlantılı cihazlar, uygulamalar ve diğer bulut hizmetlerinin geniş bir uygulamasından da destek aldı. 

Hisse geri alımları ve temettüler, Warren Buffet gibi yeni yatırımcıları çekerken, kısa bir süre sonraki hisse bölünmesi de küçük yatırımcıların ilgisini çekebilir.

iPhone üreticisi Apple'ın eski kıdemli pazarlama yöneticisi Michael Gartenberg, "Piyasa kilometre taşı (2 trilyon dolar seviyesi) yine Cook'un Apple genel müdürü olarak harika zekâsını gösteriyor." dedi.

ENDEKSTEKİ ŞİRKETLERİN TAMAMINA DENK

Gartenberg, "Apple'ın başarısında kilit nokta, diğer şirketlerin sıradan bulabilecekleri ayrıntılara dikkat konusunda sarsılmaz bağlılığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Apple hisse senetleri dün New York işlemlerinde yüzde 1,4 yükselerek 468,65 dolara kadar çıktı. Şirketin şimdiki piyasa değeri düşük sermayeli şirketleri kapsayan Russell 2000 Endeksi'ndeki tüm şirketlerin tamamının toplamına yakın.
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