Samanyolu Haber /Gündem / Tahliye olan tutuklunun testi pozitif çıktı mahalle karantinada /27 Nisan 2020 12:02

Tahliye olan tutuklunun testi pozitif çıktı mahalle karantinada

Ağrı’da tahliye olup Van’ın İpekyolu ilçesindeki evine gelen şahsın daha sonra yapılan corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine mahallenin bir kısmı karantinaya alındı.

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Van Valiliği, İpekyolu’nun Yalım Erez Mahallesi’ndeki bazı sokak ve evlerin, Patnos Cezaevi’nden tahliye edilen S.K. adlı tutuklunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındığını duyurdu.

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi’ndeki 3 ve 4’üncü sokakları ile Ertuş Caddesi üzerinde bulunan 76 ev bugün koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı. Van Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, karantinanın sebebinin Patnos Cezaevi’nde 12 Nisan’da tahliye edilen bir tutuklunun testinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması olarak gösterildi.
 
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ağrı ili Patnos Ceza İnfaz Kurumundan 12.04.2020 tarihinde tahliye olup ilimiz İpekyolu İlçesi Yalım Erez Mahallesi 4. Sokaktaki ikametine gelen S.K. koronavirüs (covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 25.04.2020 tarihinde 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. S.K.’nın eşi A.K.’nın da bugün (26.04.2020) koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye sevk edilmesinin ardından, S.K.’nın ikameti ve çevresi olan Bostaniçi Yalım Erez Mahallesi 3. ve 4. Sokaklar ile Ertuş Caddesi üzerinde bulunan 76 ev bugün (26.04.2020) itibariyle karantina altına alınmıştır. Giriş çıkışların yasaklandığı karantina bölgesinde sağlık ekipleri de çalışmalarını yoğunlaştırdı.”
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