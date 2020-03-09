Tahran yönetiminden virüs itirafı:

İran’da 237 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Tahran Milletvekili Gulamrıza Haydari’den dikkat çeken bir açıklama geldi.







Milletvekili Gulamrıza Haydari, Tahran yönetiminin corona virüs salgınında halka yalan söylediklerini belirterek, “Bazı olaylarda halka yalan söyledik. Yeni tip corona virüsün yayılmasıyla ilgili gerçekler de geç açıklandı. Bu durum güvensizliği artırdı” dedi.





Virüsün ilk görüldüğü Kum kentinde gerekli tedbirlerin alınmamasını da eleştiren Haydari, halkın sağlığını tehlikeye atacak adımların ülkede idam cezası gerektiren "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçuyla eşdeğer olduğunu söyleyerek, sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi.