Samanyolu Haber /Gündem / Taksim Meydanı'nı gezen Nepalli turistler, Pakistanlı çete tarafından kaçırıldı /26 Nisan 2022 11:15

Taksim Meydanı'nı gezen Nepalli turistler, Pakistanlı çete tarafından kaçırıldı

Taksim Meydanı'nda gezdikleri sırada fidye için kaçırılan 4 Nepalli turist, 3 gündün elleri bağlı şekilde tutuldukları eve yapılan polis operasyonuyla kurtarıldı.

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İstanbul'da polisin düzenlediği 'fidye' operasyonunda Taksim Meydanı'nda gezdikleri sırada fidye için kaçırılan 4 Nepalli turist kurtarıldı.

İddiaya göre; kentin en işlek merkezi olan Taksim Meydanı'nda gezen 4 Nepalli turist, Pakistan uyruklu olduğu belirtilen 6 kişi tarafından kaçırılıp sonra Eyüpsultan'daki bir eve götürüldü.

Nepalli turistleri burada satır ve silah zoruyla 3 gün boyunca tutan bu kişiler, turistlerin ailelerinden fidye olarak 10 bin euro istedi. Aileler bir taraftan istenen fidyeyi hazırlarken, diğer taraftan da polise haber verdi. İhbarla birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheli üzerinden rehinelerin yerini tespit eden polis, adrese baskın düzenledi.

DHA'nın haberine göre Eyüpsultan'daki eve yapılan baskında, elleri bağlanan turistler kurtarıldı. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda silahların yanında çok sayıda satır ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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