'Çakıcı, ciddi sağlık sorunları yaşıyor'

ABD’ye gittiği iddia edilen suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın danışmanı Ferhat Aydoğan, basın mensuplarına elektronik posta göndererek açıklama yaptı.



Çakıcı’nın Bodrum’da olduğunu ve sağlık sorunları yaşadığını belirten Aydoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“15 gün önce Alaattin Çakıcı’yı aradığımda kendisine ulaşamadım. Bugün ulaştığımda Bodrum Gökova Körfezi’nde teknesiyle dolaştığını öğrendim. Sağlığıyla ilgili olarak Kanada ve ABD’ye gittiği yönünde basında çıkan iddiaları sorduğumda, cevap vermeyerek sessiz kaldı. Sevgi ve saygı duyduğum büyüğüm Alaattin Çakıcı kapsamlı bir chek-up yaptırdığını, tedavi olduğunu ve ciddi anlamda rahatsızlığının devam ettiğini ve ilerleyen zamanlarda tedavisinin Türkiye’de devam edeceğini söyledi"