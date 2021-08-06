Samanyolu Haber /Dünya / Taliban, Afganistan'da basından sorumlu yetkiliyi öldürdü /06 Ağustos 2021 19:21

Taliban, Afganistan'da basından sorumlu yetkiliyi öldürdü

Afgan hükümetinin üst düzey medya sorumlusu Dava Han Minepal uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyı Taliban üstlendi.

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Uluslararası güçlerin çekilmeye başlaması ile birlikte şiddetin tırmandığı Afganistan'da, Basın ve Enformasyon Merkezi Müdürü Dava Han Minepal uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Suikastın sorumluluğunu Taliban üstlendi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirvayis Stanikzey, Dava Han Minepal'in cuma namazı sırasında "vahşi teröristler tarafından öldürüldüğünü" belirtti. Bakanlık Sözcüsü, Minepal için "O, düşman propagandası karşısında dağ gibi duran ve her daim Afgan rejiminin büyük destekçisi olan genç bir adamdı" ifadelerini kullandı.

2020 yılından bu yana hükümete bağlı Basın ve Enformasyon Merkezi'nin müdürlüğünü yürüten Minepal, daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcü Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, suikastı üstlenen Taliban ise yaptığı açıklamada Minepal'in "mücahitler tarafından düzenlenen özel bir saldırıda öldürüldüğünü" ve "yaptıkları sebebiyle cezalandırıldığını" söyledi.

Cuma günkü saldırı, salı günü gerçekleşen ve savunma bakan vekilinin hedef alındığı bombalı suikast girişiminin ardından geldi. Başkent Kabil'de düzenlenen saldırıda bakan vekili sağ kurtulmuş, ancak saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Taliban daha önce de çok sayıda aktivist, gazeteci, bürokrat, yargıç gibi kamusal alanda tanınan isimleri hedef almıştı. IŞİD de benzer suikast girişimlerinde bulunmuştu. Ancak hükümet, suikastların çoğundan Taliban'ı sorumlu tutuyor.

Taliban ile Afgan hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, ABD ve NATO askerlerinin çekilmesinin ardından şiddetlendi. Taliban halen, vilayet merkezlerini kontrol altına almak için saldırılar düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Pazartesi günü mecliste yaptığı konuşmada, artan şiddetten ABD ve NATO askerlerinin çekilmesini sorumlu tutmuş, seferberlik çağrısı yapmış ve altı ay içerisinde durumu kontrol altına alma sözü vermişti.
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