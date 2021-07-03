Samanyolu Haber /Dünya / Taliban: Afganistan'da Türk askeri istemiyoruz /03 Temmuz 2021 14:41

Taliban: Afganistan'da Türk askeri istemiyoruz

Taliban'ın Siyasi Bürosu Sözcüsü Muhammed Naim, ABD güçlerinin Afganistan'dan 11 Eylül 2021 tarihinden önce çekileceğini doğrulayarak, ülkede İslami bir rejim kurmak istediklerini söyledi.

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Rûdaw TV’nin yayınına katılan Taliban Sözcüsü Muhammed Naim, Taliban’ın İran’dan silah yardımı aldığına dair iddialarını reddederek, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Afganistan’daki bazı üslerin ve havaalanlarının Türkiye’ye devredildiğine ilişkin bir soruya yanıt veren Naim, ülkede yabancı askerlerin varlığını reddettiklerini belirterek, “Diplomatik amaç dışında tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer biri ülkemizde kalmak isterse onu işgalci olarak gördüğümüzden şüphesi olmasın. Hiç kimsenin ülkemizde askeri ve güvenlik varlığının sürdürmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Naim, Doha’da ABD yetkilileriyle aylardır süren müzakere sürecinin nereye vardığına ilişkin şunları söyledi:

"Amerikalılar ile yaptığımız görüşme ve müzakerelere açıklık getirmek istiyorum. Biliyorsunuz 29 Şubat 2020'de ABD ile varılan bir anlaşma imzalandı ve ondan sonra aramızda oturumlar, toplantılar ve anlaşmanın şartlarının uygulaması için toplantılar gerçekleştirildi. Varılan anlaşmalara göre, tüm yabancı güçlerin 2021 Nisan sonunda çekilmesi planlanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki yabancı güçler çekildi. Ancak ABD güçleri anlaşmada belirlenen tarihte çekilmeyerek verdikleri sözde durmadılar. Afganistan'daki en büyük üs olan Bagram'dan ve ABD Başkanı'nın çekilme için belirlediği tarih ise 11 Eylül 2021'dir . Tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesini bekliyoruz. Afganlar özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşacak ve Allah'ın izniyle bağımsız bir İslami rejimine sahip olacaktır."
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