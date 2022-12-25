Taliban kadınların sivil toplum kuruluşlarında çalışmasını da yasakladı





Öte yandan kadınlara üniversite eğitimin yasaklanması üzerine cumartesi günü Herat'ta düzenlenen bir protesto eyleminde Taliban güçlerinin göstericilere karşı tazyikli suyla müdahale ettiği bildirildi.

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen bir mektupta, kadın çalışanların bir kısmının yönetimin kadınlara yönelik kıyafet kurallarına uymadıkları gerekçesiyle bir sonraki duyuruya kadar çalışmalarının yasaklandığını belirtildi.STK'larda çalışan kadın personelin "doğru düzgün" başörtüsü ya da hicab takmadığına dair "ciddi şikayetler" aldığını ifade eden bakanlık, mektuptaki emre uymadığı tespit edilen STK'ların Afganistan'daki faaliyet lisansının iptal edileceğini bildirdi.Ekonomi Bakanı Qari Din Mohammed Hanif tarafından gönderilen ve bakanlık sözcüsü tarafından doğrulanan kararın STK'larda çalışan bütün kadınları mı yoksa sadece Afganları mı kapsadığı netlik kazanmadı.Ülke çapında insani yardım dağıtan Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumların da bu son emirden ne kadar etkileneceği de henüz bilinmiyor.Sözcü, mektubun Afganistan'ın ACBAR olarak bilinen insani yardım kuruluşları koordinasyon organı altındaki kuruluşlar için geçerli olduğunu söyledi. 180'den fazla yerel ve uluslararası STK'yı kapsayan bu organ BM'yi içermiyor. Ancak BM, insani yardım çalışmalarını yürütmek için genellikle ülkede kayıtlı STK'larla sözleşme yapıyor.Yardım çalışanları, kadınların yardıma erişebilmelerini sağlamak için kadın çalışanların kritik önem taşıdığının altını çiziyor.Görgü tanıklarının bildirdiğine göre tazyikli suyla müdahale, kentte yaklaşık iki düzine kadının yasağı protesto etmek için valinin evine doğru ilerlerken "Eğitim hakkımızdır" sloganları attığı sırada yaşandı.Protestoyu düzenleyenlerden Meryem, 100 ila 150 kadının protestoya katıldığını ve küçük gruplar halinde şehrin farklı yerlerinden merkezi bir buluşma noktasına doğru hareket ettiklerini söyledi."Her sokakta, her meydanda güvenlik vardı, zırhlı araçlar ve silahlı adamlar vardı. Tariqi Park'ta protestomuza başladığımızda Taliban ağaçlardan aldıkları dallarla bizi dövdü. Ama biz protestomuza devam ettik. Güvenlik güçlerinin varlığını arttırdılar. Saat 11 civarında tazyikli su getirdiler." diyerek yaşadıklarını anlattı.AP haber ajansı, eyalet valisinin sözcüsünün sadece dört-beş protestocu olduğunu ileri sürerek "Hiçbir gündemleri yoktu, buraya sadece film çekmeye geldiler." diye konuştuğunu aktardı.