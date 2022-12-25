Ahmet Kaya Kültür Merkezi saldırganı: Irkçıyım, Kürtleri bilerek hedef aldım

Davaya yakın kaynakların AFP haber ajansına verdiği bilgiye göre ismi William M. olarak açıklanan zanlının emniyet yetkililerine saldırıyı ırkçı olduğu için düzenlediğini söylediğini aktardı.



Zanlının, içinde en az 25 fişeklik bir kutu ve "iki ya da üç dolu şarjör" bulunan bir çantayla yakalandığını da sözlerine ekleyen kaynak, silahın ABD Ordusu'nda yaygın kullanılan Colt 1911 tabancası olduğunu açıkladı.



Silahlara meraklı olduğu bilinen 69 yaşındaki eski tren makinistinin Aralık 2021'de Paris'te işlediği bir 'ırkçı saldırı' sonrası silahla zarar verme suçundan hapis cezasına çarptırıldığı12 Aralık'ta cezaevinden kefaletle serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Zanlının sabıkası kabarık

Paris'te düzenlenen saldırıda Ahmet Kaya Kültür Merkezi ile yakınındaki Kürtlere ait bir restoranın ve berber dükkanının hedef alındığı açıklanmıştı. Üç kişinin ölümüne üç kişinin da yaralanmasına neden olan olayda zanlının geçen yıl çadır kamplarda kalan mültecilere saldırmaktan da yargılandığı ve kısa süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Aşırı sağcı olarak tanınan şüphelinin 2016 yılında da bir bıçaklama olayı nedeniyle sabıkalı olduğu bildiriliyor.



Olay, büyük bir Kürt ve Kürt kökenli nüfusun yaşadığı Avrupa'da endişelere neden oldu. Pek çok ülke lideri söz konusu saldırıyı kınarken, Kürt göstericilerin düzenleyecekleri eylemlerde taşkınlık yapabileceklerine dair söylentiler tedirginlik yaratıyor. Fransa'daki Türk ve Kürt gruplara ait binalar ile Türk diplomatik temsilciliklerine yönelik güvenlik tedbirlerinin de artırıldığı bildiriliyor.



Aşırı sağcı şüphelinin, salıverilemesinden kısa süre sonra üç kişiyi öldürmesi ülkede aşırı sağla mücadele konusunda hükümete yönelik tepkileri artırdı.



"Oğlum deli"

Saldırıyı gerçekleştiren zanlının 90 yaşındaki babası, oğlunun olay günü evden çıkarken hiçbir şey söylemediğini belirterek, "kaçık" ve "deli" olarak nitelendirdiği oğlunun sessiz ve içine kapanık biri olduğunu dile getirdi.

