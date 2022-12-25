Ölüm riskine rağmen Batı’ya göç sürüyor

VOA'nın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun uluslararası göç verileri incelendiğinde, yurt dışına göç eden kişi sayısı, 2019 yılında bir önceki yıla göre artış göstererek 330 bin 289 oldu. Göç eden nüfusun %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 84 bin 863'ünü T.C. vatandaşları, 245 bin 426'sını ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.



Gaziantep’te yaşayan 28 yaşındaki Hasan Karadağ’ın yaklaşık 1 ay önce başlayan yasa dışı umut yolculuğu ise Sırbistan’da son buldu. İddiaya göre erkek kuaförü Karadağ, Almanya’ya gitmek isterken Avrupa sınırındaki bir ormanlık alanda donarak yaşamını yitirdi. 25 gün boyunca çocuklarından haber alamayan Fadıl ve Ayşe Karadağ çifti, Belgrad Büyükelçiliği tarafından gelen telefonla Hasan Karadağ’ın öldüğünü öğrendi.



Cenazesi Gaziantep’e getirilen Karadağ’ın ailesi, insan kaçakçılarının oğullarını ormanda yalnız bıraktığını ileri sürerek yetkililerden, sorumluların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.



İnsanlar neden Batı’ya göç ediyor?



Son yıllarda artış gösteren yasa dışı yollarla batılı ülkelere göç konusunda VOA Türkçe ’ye konuşan Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Muhsin Soyudoğan, özellikle genç nüfusun her türlü riski göze alarak hızla ülkeyi terk ettiğine dikkat çekti. Soyudoğan, yaşanan durumun ekonomik ve sosyolojik nedenlerini şu şekilde anlattı: “Üçüncü dünya ülkelerinden birinci dünya ülkelerine yani gelişmiş ülkelere bir göç akımı her zaman vardı. Ama son yıllara baktığımızda bu oranın hızla arttığını görüyoruz. Ortaya çıkan sonuç ilk olarak aklımıza son zamanlarda Ortadoğu ülkelerinde yaşanan savaşların yanı sıra politik ve ekonomik krizleri getiriyor. Ortadoğu’daki sorunlu bölgelerden Türkiye’ye, Türkiye’den de batıya doğru domino etkisi yaratan bir göç mevcut. Ülkemizdeki gençlere neden Avrupa’ya gitmek istediklerini sorduğumuzda aldığımız cevap, ‘geçmeyen mutsuzluk ve yetersiz hissetme duygusu’ oluyor. Kişi batıdan gelen insanlarla kendi yaşam standartlarını kıyasladığı zaman göreceli bir yoksunluk hissediyor. Gidenler sadece işsiz olan insanlar değil ama o kişiler için sadece geçinebilmek bir kıstas da değil. Durum böyle olunca bir şekilde ölümü göze alma pahasına da olsa göç etmenin bu riske değer olduğunu düşünüyorlar. Ekonomik kriz bir yere kadar ama insanların ölümü göze alarak gitmesine neden olan durum aslında bir nevi psikolojik bir kriz. Oraya gidince belki daha mutlu olmayacaklar ama şu anda kendi mutsuzluklarından, kendi krizlerinden kaçıyorlar.’’



Yasa dışı yollarla yurt dışında giden 28 yaşındaki Hasan Karadağ’ın cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.