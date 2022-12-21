Taliban, kız öğrencilere üniversiteyi yasakladı

Yüksek Öğretim Bakanı Neda Mohammad Nadim ülkedeki tüm devlet ve özel üniversitelere gönderdiği mektupta, "Kadınların eğitimini bir sonraki duyuruya kadar askıya alan kararın yürürlüğe konulduğunu" belirtti.



Talimatta, Bakanlar Kurulu kararı ile kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.



Amerika Birleşik Devletleri, kız çocuklarının üniversiteye eğitimine ara verilmesini kınadığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price kararı "barbarca" olarak nitelendirdi.



Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan yönetimine gelen Taliban, ilkokul ve üniversitelerde kız öğrencilerin eğitim almasına izin vermişti.



Taliban, üniversitelerde genç kız ve erkeklerin ders günlerini ayırmıştı. Kızlar kendi günlerinde eğitimlerine devam edebiliyordu.



Kızların orta ve lise kademelerindeki eğitimlerine devam etmesine ise izin verilmemişti.



Taliban yetkilileri kız okullarının "İslami çerçevede" yeniden düzenlenip yakın zamanda açılacağını duyurmasına rağmen okullar açılmamıştı.