Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa ülkelerinin sömürgecilik geçmişleri için 'özür' dilemeleri yeterli mi? /21 Aralık 2022 10:42

Avrupa ülkelerinin sömürgecilik geçmişleri için 'özür' dilemeleri yeterli mi?

Avrupalı ülkelerin sömürgeci geçmişleri ve köle ticaretindeki rolleri için özür dilemeleri "önemli bir adım" olarak görülüyor. euronews'e konuşan bir insan hakları uzmanı geçmişin yaralarını sarmak için daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Hollanda'nın resmi özür yayınlamasının ardından euronews'e konuşan İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Avrupa'daki ırkçılık araştırmacısı Almaz Teffera, özürü "büyük bir gelişme" ve "önemli bir ilk adım" olarak nitelendirdi.

Hollanda'nın sömürgeci geçmişi hakkında hesap verebilirliğinin sağlanacağının altını çizen uzman, "Böylece torunların da iyileşmesi sağlanacak" dedi.

Teffera, köleliğin kaldırılmasından 150 yıl sonra gelen özrün yine de "bir şeylerin değişeceğine ve değişimin artık eyleme dönüştürülmesi gerektiğine dair bir işaret" olarak görülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Hollanda, özür dileyen ya da kölelik ve köle ticaretini insanlığa karşı işlenmiş suçlar olarak resmen tanıyan Danimarka, Fransa, Birleşik Krallık ve Avrupa Parlamentosu'na katılmış oldu.

Eski Papa John Paul de kilisenin kölelikteki rolü nedeniyle özür dilemişti.

Belçika gibi birçok Avrupa ülkesi ise özür konusunda hala düşünmeye devam ediyor.

Belçika Kralı Philippe, haziran ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yaptığı bir ziyaret sırasında atalarının ülkesinde açtığı "yaralar için en derin üzüntülerini" dile getirmiş ancak resmi bir özür dilememişti.

Black Lives Matter protestolarının ardından Belçika parlamentosunda ülkenin sömürge geçmişiyle ilgili kurulan komite, milletvekillerinin eski sömürgelerden "özür dilenmesi" konusunda uzlaşamaması üzerine hafta başında çalışmalarını sonlandırdı.

"Özür son adım değil"

İnsan Hakları İzleme Örgütü araştırmacısı Teffera, özrün "kölelik geçmişiyle ve bunun bugün köleleştirilmiş insanların torunları üzerindeki etkisiyle hesaplaşmanın son adımı olmadığını" da savundu.

"Bir özrün yeterli olabilmesi için sömürge döneminde suç işlendiğinin kabul edilmesi ve bu yanlışların onarılması için gerçek bir taahhütte bulunulması gerekir" diyen Teffera, kraliyet ailelerinin de kendi rollerini oynamaları ve benzer şekilde özür dilemeleri gerektiğini söyledi.

Teffera, eski sömürgelere ve kölelik mağdurlarının torunlarına mali tazminat ödenmesinin yanı sıra gelecek nesillerin daha iyi eğitilmesi için işlenen suçların okul müfredatlarında daha dürüst bir şekilde anlatılmasının da ihtiyaç duyulan önlemler arasında olduğunu söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa ülkelerinin sömürgecilik geçmişleri için 'özür'... Sonraki Haber >>

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

Macron Katar'da tribündeydi

Macron Katar'da tribündeydi

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:49:53