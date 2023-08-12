Samanyolu Haber /Politika / Tansiyon yükseliyor: MHP’den 'İYİ Parti' açıklaması /12 Ağustos 2023 18:05

Tansiyon yükseliyor: MHP’den 'İYİ Parti' açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Peşin hükümlü ve kompleksli değerlendirmeler karşısında millet, faturayı davetin sahibine değil, onu yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır" dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yerel seçimler için çağrıda bulunduğu İYİ Parti’den gelen yanıtı değerlendirdi.

Yalçın, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin samimi ve yürekten çağrısına ip cephesinden yetkili yetkisiz devşirilmiş birkaç kişinin verdiği tutarsız ve kaçamak cevaplar, bu partide hüküm süren kendini ve aslını inkâr çıkmazının bir başka yüzünü ele verdi. Kendini köksüzlüğe mahkûm etmiş ve siyasi ikbalini CHP’ye kuyruk olmakta aramış, sonra da Türklük ve devlet düşmanı HDP ile kader arkadaşlığına, hatta yoldaşlığa soyunmuş bir partinin sözcüleri tarafından MHP’ye ve millete milliyetçilik taslanmasıysa bir başka garabet” dedi.

"UTANÇ VERİCİ RİCAT TABLOSU"

İYİ Parti’nin bugüne kadar birçok hatalı siyasi manevra yaptığını savunan Yalçın, “Millet nezdinde zaten zayıf olan inandırıcılığını büsbütün yitirdi. Bunlardan biri, altılı masaya efelenip tıpış tıpış yeniden aralarına dönmesi oldu. Bu, utanç verici bir ricat tablosuydu. İYİ Parti’nin bir diğer yanlış siyasi manevrası, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması için çaba göstermesi oldu. Ayrıca zillet ittifakında kalarak başta HDP olmak üzere bütün şer cephesinin Meclis aritmetiği bakımından önünü açan bir iş birliği ve ihanet adımında ısrar etmesiydi. İYİ Parti taifesi şimdi de Genel Başkanımızın memleket hayrına yaptığı ’Bizim mahalleye gelin. Yurt edindiğiniz politik semt, tekin değil. Terörist ve hain kaynıyor. Güvenilir komşular edinin. Güvenli limana demirleyin’ kabilinden çağrısını peşinen ve kalibresi çok düşük bir siyasi üslupla reddederek en büyük yanlışa düştü” açıklamasında bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin davetiyle İYİ Parti’ye ‘ayna’ tuttuğunun altını çizen Yalçın, “Bu aynaya sırtını dönen sadece kendini inkâr etmekle kalmaz; aynı zamanda kurumsal kimlik oluşturma, kuyruk ve yancı olmaktan kurtulup duruşuna çekidüzen verme çabalarını sekteye uğratır. Peşin hükümlü ve kompleksli değerlendirmeler karşısında millet; faturayı davetin sahibine değil, onu yanlış algılayıp reddedenlere çıkarır” diye konuştu.
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