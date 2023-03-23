Tarafları büyük bir çarpışma bekliyor

SAMANYOLUHABER.COM -MOSKOVA





İddiaya göre, hazırlıkların başlıca istikametinin Lugansk ve Zaporojye bölgesi olacağını yazan Alman gazetesi Kiev’in çok büyük bir taarruza hazırlandığını, Ukrayna ordusunun amacının Rusya'nın Kırım ile kara iletişimini kesmek olduğunu ileri sürdü.





Gazetenin adını açıklamadığı bir NATO bürokratına dayandırdığı haberinde özellikle taarruzun hedefinin Rusya'nın Kırım ile kara iletişimini kesmek için Lugansk ve Zaporojye bölgesi yönünde olacağı belirtiliyor.





NATO yetkilisi ayrıca, Batı’nın Kiev'e tedarik ettiği silahların yakın bir zamanda Rus ordusunun püskürtülmesi için kullanılacağını belirtiyor. Şu anda NATO ve diğer Batılı ülkelerin, Ukrayna'ya yaklaşık 500 tank ve zırhlı personel taşıyıcı tedarik ettiği bilgisini de paylaşıyor.





Daha önce Politico gazetesi, ABD’nin Kiev’in taarruzunun mayısa kadar başlamasını beklediğini bildirmişti.





Rusya Ukrayna’nın taarruzuna hazırlanıyor





Ukrayna’nın olası büyük taarruzunun farkında olan Rusya buna göre kendi hazırlığını yapıyor.





Rus askeri uzman Vladislav Şurıgin, Moskovskiy Komsomolets gazetesine yaptığı açıklamada Ukrayna'nın beklenen ilkbahar taarruzunda sahaya maksimum kuvvet süreceğini ve tarafları büyük bir çarpışmanın beklediğini söyledi.





Son günlerde Ukrayna ordusu, Zaporojye hattında Rus savunma hattını yoklayıcı küçük çaplı ataklarını artırdı. Cepheden gelen haberlerde Ukrayna'nın topçu ateşini ve yerel sızma girişimlerini sıklaştırdığı belirtiliyor. Rus askeri uzmanlar Ukrayna'nın beklenen taarruzunun başarısız olması halinde Batıdan yine aynı miktarda silah ve mühimmat edinmesinin son derece zor olacağı görüşünde.