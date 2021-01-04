Samanyolu Haber /Spor / Tarihin en çok gol atan ikinci futbolcusu /04 Ocak 2021 10:25

Tarihin en çok gol atan ikinci futbolcusu

Cristiano Ronaldo Juventus - Udinese karşılaşmasında attığı gollerle futbol kariyerindeki gol sayısını 758'e yükselterek, tarihin en golcü ikinci oyuncusu konumuna geldi.

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İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, konuk ettiği Udinese'yi 4-1 yendi. Ligin 15. haftasının kapanış mücadelesinde, bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen son 9 yılın şampiyonu Juventus, Allianz Stadı'nda Udinese'yi ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 31. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede de atak bir oyun sergileyen siyah-beyazlı ekip, 49. dakikada Federico Chiesa'nın ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti. Sahneye bir kez daha çıkan Ronaldo, 70. dakikada fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı. Udinese, 90. dakikada Marvin Zeegelaar'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Juventus'ta Paulo Dybala, 90+3. dakikada attığı golle Juventus'un sahadan 4-1 galip ayrılmasını sağladı.

Pele'nin rekorunu kırdı

Udinese karşısındaki performansıyla futbol kariyerindeki gol sayısını 758'e yükselten Cristiano Ronaldo, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geçerek tarihin en golcü ikinci oyuncusu konumuna geldi. Bazı kaynaklar Pele'nin resmi maçlardaki gol sayısını 757 olarak gösterirken, tarihin en çok gol sayısına sahip futbolcunun 759 golle Josef Bican olduğu belirtiliyor. 

 
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