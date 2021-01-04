Samanyolu Haber /Ekonomi / Memur ve emekliye göstermelik zam /04 Ocak 2021 10:24

Memur ve emekliye göstermelik zam

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti kaşıkla verip kepçe ile geri alıyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7,36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8,36 oranında zam yapılacak. 

TÜİK, 2020 yılı enflasyonunu yüzde 14,60 olarak ilan etmişti. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 26, elektrik tarifesine yüzde 6 zam yapmıştı. Elektrik tarifesi ücretleri ay önce de yüzde 6 artırılmıştı. 
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