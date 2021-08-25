Samanyolu Haber /Teknoloji / Taş görseli NFT'de 1.3 milyon dolar satıldı /25 Ağustos 2021 09:28

Taş görseli NFT'de 1.3 milyon dolar satıldı

NFT'de bir kaya parçasının görseline bir kişi 1.3 milyon dolar ödedi.

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Kripto paraların ardından ortaya çıkan NFT piyasasında ilginç şeyler oluyor. İnsanlar kaya görseline ortalama 1 milyon dolar ödüyor. Bu alanda rekor ise 400 ETH yani 1.3 milyon dolar oldu. Bir kaya parçasının görseline bir kişi 1.3 milyon dolar ödedi.

2017'de başlayan ilk NFT projelerinden, yani non-fungible token projesi olan, EtherRock kapsamında bir kaya görseli için 400 ether'lik bir ödeme yapıldı.



NTV'nin haberine göre, EtherRock projesi kapsamında Ethereum blok zinciri üzerinde üretilmiş toplam 100 adet görsel bulunuyor ve sınırlı sayıda bulunması da fiyatların artmasına sebep oluyor. EtherRock 2017 yılından beri NFT piyasasında bulunuyor. Bu da onu ilk NFT platformlarından biri haline getiriyor.

Platformdan kaya görsellerine ilişkin, "Bu sanal kayaların, oyundaki 100 kayadan birine sahip olmanın verdiği gururdan başka bir işlevi yoktur" açıklaması yapıldı. NFT, dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birimidir.

NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabiliyor. Bu arada ödeme sistemleri devlerinden VISA da bir NFT yatırımı yaptı ve CryptoPunk 7610 eserine 149 bin 939 dolarlık ödeme yaparak satın aldı.
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