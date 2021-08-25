Samanyolu Haber /Gündem / Otobüs şoförü koronavirüs hastasını otobüse aldı /25 Ağustos 2021 09:12

Otobüs şoförü koronavirüs hastasını otobüse aldı

Kırıkkale'de Kovid-19 PCR testi pozitif olan kadını 'HES kodu' sorgulamadan otobüse alan şoför, 'elektrikler yoktu' diyerek sistemlerin çalışmadığını iddia etti. Ekipler, hem kadına hem de otobüs firmasına 4 bin 50'şer TL idari para cezası uyguladı.

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Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Ankara-Samsun D-200 kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında jandarma ekipleri, otobüs ve özel araçlarda seyahat eden kişilerin 'HES kodu' kontrollerini gerçekleştirdi.

Sivas'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde yapılan 'HES kodu' sorgusunda bir kadının Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden kadına ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası yazdı.

Filyasyon ekipleri, otobüs şoförüne 'HES kodu' sorgusu yapılmadan yolcu alınmaması gerektiğini söyledi. Kovid-19 hastası kadını 'HES kodu' sorgulamadan otobüse alan şoför ise "elektrikler yoktu" diyerek sistemlerin çalışmadığını iddia etti. PCR testi pozitif olan kadın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı.
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