Tasarruf etmeye çalışırken faturalarınızı şişirmeyin

Soğuk kış günlerinde enerji tasarrufu yapmak isteyen vatandaşlar faturalarını düşürmek için duydukları ipuçlarını deniyorlar. İnternette dolaşan tasarruf yöntemlerinin etkili olduğu bilinse de bazılarının tamamen israf olduğu belirtiliyor. Mühendisler, vatandaşların kaçınması gereken efsane tasarruf hilelerini paylaştı.



YANLIŞ BİLİNEN TASARRUF YÖNTEMLERİ



1- TAVAN VANTİLATÖRÜ BOŞ BİR ODAYI SOĞUTUR



Mühendise göre, "en yaygın enerji tasarrufu efsanelerinden" biri, tavan vantilatörünün bir odayı soğutacağıdır. Ancak bu kesinlikle doğru değildir. Tavan vantilatörleri oda havasını dolaştırır ancak sıcaklığı değiştirmez. Boş bir odada çalışan bir tavan vantilatörü, yalnızca evin elektrik tüketimini artırıyor.



ODADA OLMADIĞINIZDA FANI KAPATABİLİRSİNİZ



Şöyle açıkladı: “Geçen havanın altındayken kendinizi daha serin hissettiğiniz için fan odayı soğutuyor gibi görünse de, gerçek şu ki fan odayı değil sizi soğutuyor. Fan sadece havayı hareket ettirir ve sizi daha serin hissettiren havanın bu hareketidir. Odada olmadığınızda fanı kapatarak enerji faturalarınızdan tasarruf edebilirsiniz.”



2- KOMBİYİ SONUNA KADAR AÇMAK EVİNİZİN DAHA HIZLI ISINMASINI SAĞLAR



Soğuk bir eve gelirseniz, bunun evin daha hızlı ısınmasını sağlayacağını umarak termostatı çalıştırmak cazip gelebilir. Ancak bu durum ne yazık ki olmayacak.William şunları kaydetti: "Isıtma sistemleri sabit bir hızda çalışıyor. Termostatınızı sonuna kadar açarsanız, eviniz daha hızlı ısınmaz. Birçok insan bunu yapıyor ve ardından termostatı tekrar kapatmayı unutuyor, bu da ısıtma sisteminizin olması gerekenden daha uzun süre çalışmasına neden oluyor. Bu büyük bir enerji israfıdır ve genellikle evinizin çok ısınmasına neden olur.



3-SICAKLIĞI DÜŞÜRMEK FAZLA PARA KAZANDIRMAZ



Sophie'ye göre, "en büyük enerji tasarrufu efsanelerinden" biri, sıcaklığı düşürmenin fazla para kazandırmayacağıdır. Uzman, sıcaklığı sadece bir derece düşürmenin "bir sonraki enerji faturanızda yüzde 10'a kadar tasarruf etmenizi" sağlayabileceğini iddia etti. William da aynı fikirde:



"Birçok ev sahibi, termostatı düşürmenin kullanılan enerji miktarında pek bir fark oluşturmayacağını düşünüyor. Ancak, termostatınızı düşürmenin enerji tüketiminizi önemli ölçüde azaltabileceğini öğrenince şaşırabilirsiniz. "Sadece bir derece daha düşük olması bile enerji faturalarınızda büyük bir fark yaratabilir ve ısı seviyelerinde büyük bir fark görmeniz pek olası değildir."



4- ÇOĞU ISI PENCERELERDEN KAYBEDİLİR



Hane halkı, ısıtmanın çoğunun pencerelerden kaybolduğunu düşünebilir. Bunun nedeni, çift camlı veya düzgün şekilde yalıtılmamışsa, genellikle evin en soğuk yeri gibi hissetmesidir. Ancak Sophie bunun bir "efsane" olduğunu iddia etti, çünkü iyi yerleştirilmiş pencerelerden yalnızca "ısı kaybının yüzde 10'u", oysa kötü yalıtılmış duvarlardan yüzde 35'i kaybolabilir.



5- IŞIKLARI AÇIK BIRAKMAK, AÇIP KAPATMAKTAN DAHA AZ ELEKTRİK KULLANIR



Işıklarınızı yakmanın başlangıçta bir enerji patlamasına neden olabileceği doğru olsa da, bu enerji patlaması yalnızca saniyenin çok küçük bir kısmı kadar sürer. William şöyle dedi: "Işığınızı uzun süre açık bırakırsanız, enerji kullanımı gerçekten artabilir. Odanın dışında 15 dakikadan fazla kalacaksanız, ışığı kapatıp döndüğünüzde tekrar açmak çok daha fazla enerji tasarrufu sağlar.”



6- PERDELERİ KAPALI TUTMAK ISIYI İÇERİDE TUTAR



Sophie iddia etti: “'Perdeleri kapalı tutmak ısıyı içeride tutacaktır' büyük bir efsanedir. Perdeleri kapalı bırakmak, evinizi yazın serin tutabilir, ancak daha soğuk aylarda perdeleri açmak, odayı doğal olarak ısıtan ve o alanda havanın etkili bir şekilde dolaşımını sağlayan güneş ışığına izin verir."



7- BULAŞIKLARI ELDE YIKAMAK, BULAŞIK MAKİNESİNİ KULLANMAKTAN DAHA UCUZDUR



Birçok kişi elde bulaşık yıkamanın bulaşık makinesi kullanmaktan daha ekonomik bir seçenek olduğunu düşünür. Ancak uzmana göre, bulaşıklar elde yıkanırken büyük olasılıkla bulaşık makinesinin kullandığından daha fazla sıcak su kullanılıyor. William şöyle açıkladı: "Modern bulaşık makineleri çok ekonomik ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Bulaşık makinenizi her döngüden önce doldurduğunuz sürece, bulaşıklarınızı elde yıkamak yerine kullanarak paradan tasarruf edersiniz.”