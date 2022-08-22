Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Hadiste ahirzamanda ortaya çıkacak bir grup anlatılır. Bunların dört özelliği vardır. 1) Bunlar dinle aldatarak dünyevi makamları ve servet kazanmak isterler. 2) Kibar görünmek için yün elbiseler giyerler. 3) Konuşmaları şekerden tatlıdır. 4) Kalpleri kurt kalbi gibidir.







Ebu Hureyre (r.a) rivayet etti ki Allah Resulü (s.a) şöyle buyurmuştur:







Tirmizi, Sünen, hadis no. 2404; 2405.



















''Ahirzamanda bazı insanlar ortaya çıkar. Onlar dünya nimetlerini, dinle aldatarak kazanırlar. İnsanlara kibar görünmek için (zahit ve sufilerin elbiselerinden) yün giyerler. Dilleri şekerden tatlı ama kalpleri kurt kalbi gibidir. Allah Teala onlar hakkında şöyle buyurdu: 'Benden korkmuyor musunuz, Benim hakkımda size mühlet verdim diye aldanıyor musunuz? Yoksa siz Bana karşı cüretkarlık yapıp isyan mı ediyorsunuz? Zat ve esmama yemin ederim ki, işte onların üzerine içlerinden öyle bir fitne göndereceğim ki aralarındaki en akıllılar bile bir çıkış bulamayacak ve şaşkınlık içinde kalacaklar''.Abdullah b. Mübarek, Zühd ve Rekâik, hadis no. 50.