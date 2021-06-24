TBMM'de delta varyantı alarmı

Korona virüsünün Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sıçramış olabileceği bildirildi.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye genelinde 134, Ankara'da 4 kişide görüldüğünü söylediği Delta varyantı TBMM’de MHP ve CHP’de milletvekili danışmanlığı yapan iki kişide tespit edildi. Virüs tespit edilen iki danışman karantinaya alındı.





Mayıs ayında ikinci doz aşılarını da olan iki danışman, buna rağmen hastalığa yakalandı. Rahatsızlanarak Meclis hastanesine başvuran iki danışmanın test sonuçları pozitif çıktı. Danışmanları arayan Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yapılan test sonucunda yeni mutasyon Delta şüphesi olduğunu belirterek, evlerinden 14 gün boyunca çıkmamalarını istendi.