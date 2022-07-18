Samanyolu Haber /Gündem / "Tek bir kelime edersem namerdim!" /18 Temmuz 2022 01:05

"Tek bir kelime edersem namerdim!"

Sosyal medya üzerinden 'KYK' talebi eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu ödemelerdeki faizin silinmesi talebini yineleyerek, "Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim!" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrencilerin KYK geri ödemelerindeki faizlerin silinmesinin talebinin sosyal medya üzerinden eleştirilmesine cevap verdi.

Yazılan mesajın trol bir hesaptan paylaşıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, söz konusu ödemelerdeki faizin silinmesi talebini yineleyerek, "Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan. Bir de aklınıza gele gele #TırnakçıKemal etiketi gelmiş:) Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde değildir. Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim!

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Tek bir kelime edersem namerdim!" Sonraki Haber >>

[Harun Tokak ] Gözyaşları

[Harun Tokak ] Gözyaşları

Saraçhane dolmadı, İmamoğlu şaşırdı

Saraçhane dolmadı, İmamoğlu şaşırdı

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!

Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

‘Mavi Otobüs’ yayında; 15 Temmuz’u bir de Harbiyelilerden dinleyin

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi

AKP'li kadına 12 yaşındaki çocuk bakın nasıl cevap verdi

AKP'li kadına 12 yaşındaki çocuk bakın nasıl cevap verdi

"Amerika’nın Stonehenge'i" olarak bilinen yapı havaya uçuruldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:14:05