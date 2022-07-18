CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrencilerin KYK geri ödemelerindeki faizlerin silinmesinin talebinin sosyal medya üzerinden eleştirilmesine cevap verdi.





Yazılan mesajın trol bir hesaptan paylaşıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, söz konusu ödemelerdeki faizin silinmesi talebini yineleyerek, "Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim!" ifadelerini kullandı.





Kılıçdaroğlu paylaşımında şu sözlere yer verdi:







Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan. Bir de aklınıza gele gele #TırnakçıKemal etiketi gelmiş:) Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde değildir. Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim!





