Samanyolu Haber /Gündem / Teksas felaketi yaşıyor… Marketler boşaldı, halk temiz su bulamıyor,yollar buz pisti /20 Şubat 2021 10:51

Teksas felaketi yaşıyor… Marketler boşaldı, halk temiz su bulamıyor,yollar buz pisti

ABD'de kar ve soğukların en çok etkilediği Teksas eyaletinde durum giderek zorlaşıyor. Marketler neredeyse yağmalanırken gıda ve temiz su sıkıntıları yaşanmaya başladı.

Teksas felaketi yaşıyor: Yollar buz pisti

Son 30 yılın en soğuk günlerini yaşayan ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan milyonlarca insan kar fırtınası nedeniyle ağırlaşan hayat şartlarında mücadele veriyor.


Washington Post’un haberine göre en az 47 kişinin hayatını kaybettiği Texas’ta, yetkililer nüfusun neredeyse yarısını oluşturan 14.9 milyon kişinin temiz suya erişiminde sıkıntı yaşadığını açıkladı.
Buzlanan ve karla kaplı yollarda ulaşım felç olmuş durumda . Yollara alışık olmayan sürücüler yüzlerce kazaya karıştılar 


Yetkililer, önümüzdeki günlerde yiyecek ve su kıtlığıyla karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyardı. Yerel yardım kuruluşları halka gıda yardımları dağıtmaya başladı. Vatandaşlar kovalarla evlerine su taşımaya çalışırken, marketlerde de rafların neredeyse tamamının boş kaldığı dikkat çekti.


KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ

Meteoroloji uzmanlarına göre soğuk hava, Kuzey Kutup Bölgesi’nden gelen güçlü bir yüksek basınç sisteminden kaynaklanıyor. Olağan dışı hava koşulları, ABD’nin çoğu kentinde sert kış şartlarının, kutuplardaki soğuk havayı dengeleyen dünyadaki sıcak akıntıların küresel ısınmadan dolayı zayıflaması ve normalde Kuzey Kutup Dairesi içinde tutulan soğuk havanın güneye doğru kaçmasından kaynaklandığı belirtiliyor.
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