En çok kripto para kullanılan ülkeler belli oldu

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından yapılan araştırmaya göre, dünyada en çok kripto para kullanan ülke vatandaşları açıklandı.





NTV'nin haberine göre, kripto paraların Y kuşağının yatırımcı olarak piyasaya girişi ile birlikte her geçen gün popülaritesini artırmasıyla özellikle Afrika ve Asya’da yoğun olarak kullanılmaya başladı.





Dünyanın en büyük 74 ekonomisi olan Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika ülkeleri üzerinden yapılan araştırmada, Nijerya yüzde 33 kripto para kullanımıyla ilk sırada yer aldı.





TÜRKİYE 74 ÜLKE ARASINDAN 4. SIRADA





Vietnam yüzde 21 ile 2’nci, Filipinler yüzde 20 ile 3’ncü sırada yer alırken Türkiye yüzde 16 ile dünyada 4’ncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer aldı.





Bitcoin tarafı ise yaptığı açıklamada, Filipinler Merkez Bankası’nın ülkede "havale ve transfer şirketleri" olarak çalışmak için birkaç kripto borsasını onayladığını açıkladı.





ABD merkezli banka Union bank da ayrıca Filipinlerin önemli şehirlerinden Makati'de, kripto para birimlerinin ülkedeki ana akıma nasıl yavaş yavaş girdiğini gösteren bir Bitcoin ATM'si kurdu.





Afrika ve Güneydoğu Asya'daki ülkelerin yoğun ilgi gösterdiği kripto paralara Latin Amerika ülkelerinin de büyük rağbet gösterdiği belirtildi. Peru, yüzde 16 kripto para kullanımıyla Türkiye’nin ardından 5’nci sırada yer alırken Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Meksika ve Şili de çift haneli rakamlara ulaştı.





AVRUPA İLGİ GÖSTERMİYOR





Orta Avrupa ve Britanya ülkelerinin pek fazla rağbet göstermediği kripto paralara Türkiye’den sonra en çok ilgi gösteren Avrupa ülkeleri yüzde 11 ile İsviçre ve Yunanistan oldu.





Geçtiğimiz günlerde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, kripto paralarla ilgili yeni bir düzenleme getirmeyi düşündüklerini söylemiş, son zamanlarda yüksek talep gören kripto paralar ile ilgili, "Kripto para bir para birimi değil. Oldukça spekülatif bir varlık” demişti.





Yapılan çalışmada 74 ülke içerisinde en az kripto para kullanan ülkeler ise yüzde 4 ile Japonya ve Danimarka oldu.

