Teksas'ta maske zorunluluğu getirildi

Florida’da bir gün içinde görülen yeni vaka sayısı 10 bini aştı. Teksas’ta maske takma zorunluluğu getirildi. Eyaletin Cumhuriyetçi valisi ‘’Virüs çok hızlı yayılıyor, hata payımız yok’’ dedi.





ABD’nin 50 eyaletinin 37’sinde son 14 gündür önceki 2 haftaya kıyasla yeni vaka sayısı artıyor.





Haziran ayının son iki haftasındaki vaka artışından en çok etkilenen eyaletlerden biri olan Teksas’ta Perşembe günü görülen yeni vaka sayısı 8 bine ulaştı. Eyaletin Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott, 20’den fazla virüs vakasının görüldüğü ilçelerde maske takılması zorunluluğu getirdi.





Perşembe günü Corona virüsü yüzünden hastaneye kaldırılanların sayısının 7 bini geçtiğini eyalette, maske kuralını ilk kez ihlal edenlere yazılı veya sözlü uyarı; ikinci kez ihlal edenlere ise 250 dolara varan para cezaları verilecek.





Maske zorunluluğundan küçük çocuklar, sağlık sorunu olanlar ve açık havada spor yapanlar muaf olacak.





''Teksas’ta ekonomiye yeniden kilit vurmamak için virüsü yavaşlatmak zorundayız''





Teksas Valisi Abbott yayımladığı görüntülü mesajda, ‘’Son birkaç hafta içinde vaka sayısında keskin ve gözle görülür bir artış yaşandı. Virüsün yayılmasını yavaşlatmaya yeniden odaklanmamız gerekiyor. Ancak bu kez bunu Teksas’a kilit vurmadan yapmak istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.





Vaka artışlarının büyük şehirlerle sınırlı olmadığını vurgulayan Teksas Valisi, eyaletteki 91 ilçedeki vaka sayısında son üç gün içinde rekor seviyede artış görüldüğünü söyledi.





Vali Abbott, ‘’Virüsün çok hızlı yayıldığı bir noktadayız, hata yapma payımız yok’’ dedi.





Eyalette yerel yönetime açık havada 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanması yetkisi de verildi.





Teksas’ta Pazar günü aşırı sağcı maske karşıtı bir grup eyalet meclisi binası yakınlarında gösteri düzenlemiş, gösteriye 150 kişi katılmıştı.





Teksas Valisi Abbott, geçtiğimiz ay yerel bir kanala verdiği röportajda, ‘’Bireysel özgürlüklerin hükümet tarafından kısıtlanmasını istemiyoruz. Hükümet bireylerin maske takmasını zorunlu kılamaz’’ demişti.





Rap şarkıcısının 4 Temmuz konseri iptal oldu





Teksas’ın Lake Travis bölgesinde ABD’nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında konser vermesi planlanan rap şarkıcısı Vanilla Ice, sağlık yetkililerinden gelen çağrıya uyarak geri adım attı.





Rap şarkıcısı eyalette vaka sayılarının bu kadar fazla olduğunu bilmediğini söyledi.





Geçtiğimiz hafta enfeksiyon vakalarında yüzde 46 oranında artışın görüldüğü Kansas eyaletinde de maske takmak artık zorunlu.





California eyaletinde de son iki haftadır pozitif test sonuçlarının sayısında yüzde 37, hastaneye kaldırılan hastaların sayısında da yüzde 56 oranında artış var.





Cumhuriyetçi işadamı ve eski siyasetçi Corona teşhisiyle hastanede





Geçtiğimiz ay Başkan Donald Trump’ın Oklahoma’nın Tulsa kentinde düzenlenen mitingine katılan ve 2012 yılındaki seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin başkan aday adaylarından biri olan Herman Cain’in Corona virüsü teşhisiyle Georgie eyaletinin Atlanta kentinde hastaneye kaldırıldığı açıklandı.





Herman Cain’in Twitter hesabından paylaşılan açıklamada Cumhuriyetçi siyasetçinin nerede enfeksiyona yakalandığına ilişkin bir ayrıntı yer almadı. Tulsa’da 20 Haziran’da düzenlenen mitinge katılan Trump’ın seçim kampanyası ekibinden sekiz kişinin Corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.





Başkan Yardımcısı Mike Pence Florida’yı ziyaret etti





ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, salgın başladığından bu yana bir gün içinde görülen vaka sayısının rekor seviyeye yükseldiği Florida’yı ziyaret etti.





Florida’nın Tampa kentinde Beyaz Saray’ın Corona Virüsü Görev Gücü Koordinatörü Dr. Deborah Birx’le birlikte basın toplantısı düzenleyen Mike Pence, Florida’nın Cumhuriyetçi valisi Ron DeSantis’in ‘’virüsün yayılmasının yavaşlatılması amacıyla attığı ihtiyatlı adımları desteklediğini’’ belirtti.