Telegram’ın kurucusu BAE vatandaşı oldu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Telegram’ın kurucusu milyarder Pavel Durov'un Birleşik Arap Emirlikleri yönetimiyle bir araya geldiği ve 2021 yılında vatandaş olduğu iddia edildi.





Forbes tarafından yayınlanan habere göre Durov, 2021'de BAE vatandaşlığı aldı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki en zengin işadamları arasında birinci sırada yer alıyor.





Telegram'ın kurucusu milyarder Pavel Durov, Birleşik Arap Emirlikleri yönetimiyle bir araya geldiğini, Dubai'nin şu anki hükümdarı Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum'un kuzeni Khalifa Said'in Instagram hesabında duyuruldu.





Toplantıdan yayınlanan fotoğraflar, hem Durov hem de Muhammed ibn Rashid Al Maktoum'un birlikte olduğunu gösteriyor. Görüşme tam olarak ne zaman gerçekleşti ve toplantıda neler kararlaştırıldı, Khalifa Said belirtmedi.





Aslen Rus olan Pavel Durov, Rusya mahkemeleri tarafından faaliyetleri yasaklı olarak görülüyor.