TEM’de 18 araçlık zincirleme kaza

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM yolunun İzmit geçişi Kapantepe Viyadüğü mevkisinde saat 19.00 sıralarında sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, farklı noktalarda 18 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.



Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri, kazaya karışan araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Çalışmalar yaklaşık 2 saat sürdü. Bu süre zarfında TEM yolunun İstanbul istikameti yaklaşık 7 kilometrelik bir araç trafiği oldu. Trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından kontrollü olarak verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.