Samanyolu Haber /Gündem / Rüşvet çarkı haberlerine sansür: /02 Kasım 2023 21:58

Rüşvet çarkı haberlerine sansür:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderdiği, “adliyede rüşvet” iddialarının odağındaki isim Bekir Altun, aralarından Bold Medya'nın da olduğu haberlere erişim yasağı koydurdu. Yasak kararını Altun'un başkanı olduğu Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimi Murat Yıldız verdi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderdiği, “adliyede rüşvet” iddialarının odağındaki İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, aralarından Bold Medya’nın da olduğu haberlere erişim yasağı koydurdu.

Yasak kararını Altun’un başkanı olduğu Çağlayan Adliyesi’ndeki İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimi Murat Yıldız verdi.

Altun’un avukatı Taner Demir, Başsavcı Uçar’ın iddialarını haber yapan sitelerde Bekir Altun hakkında gerçeğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik hakarette bulunduğunu savundu.

Avukat Demir, haberlere erişim yasağı getirilmesini istedi.

Hakim Yıldız, talebi kabul ederek, Altun’un kişilik haklarını ihlal etmek kastı ile hareket edildiği kanaatine varıldığını öne sürdü. Bold Medya’nın da olduğu haberler ve sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirilmesine karar verdi. Erişim yasağıyla da yetinmeyen Hakim Yıldız, Bekir Altun’un isminin Google’da da görüntülenmemesine karar verdi.

KILIÇDAROĞLU’NUN MUSTAFA DOĞAN İNAL’LA İLGİLİ ‘KİRLİ ADAM’ AÇIKLAMASINA DA YASAK  KONULDU

Hakim Yıldız, Altun’un avukatının talebi üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın avukatı Mustafa Doğan İnal’la ilgili söylediği “Erdoğan’ın avukatı Mustafa Doğan İnal kadar kirli bir adam yoktur” haberine de erişim yasağı koydurdu.

İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, kısa süre önce “Clean Sheet” isimli “online itibar” şirketi ile anlaşmıştı.
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